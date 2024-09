Adesso è ufficiale: OpenAI lavora al suo primo dispositivo AI con un veterano di Apple

Quasi un anno fa alcune indiscrezioni emerse in rete suggerivano che OpenAI non stesse lavorando soltanto alla sua incredibile intelligenza artificiale, ma anche ad un nuovo dispositivo che potesse sfruttarla al massimo. A distanza di quasi 365 giorni, l’indiscrezione trova finalmente una conferma con la presenza nel progetto di uno dei veterani di Apple più amati dai fan: il celebre designer Jony Ive.

Jony Ive ed OpenAI insieme per il primo dispositivo AI

Crediti: Apple, MacRumors

In una recente intervista al New York Times in cui il designer ha illustrato i suoi progetti dopo l’uscita da Apple, Jony Ive ha confermato di essere attualmente a lavoro su un nuovo dispositivo da realizzare in collaborazione e per conto di OpenAI, lo società che ha dato i natali al celebre ChatGPT. Le indiscrezioni su questo progetto erano trapelate in rete quasi un anno fa, ma adesso vengono ufficialmente confermate.

Stando alle parole di Ive, il progetto attualmente avrebbe soltanto 10 impiegati, tra cui anche Tang Tan e Evans Hankey, due persone che hanno giocato un ruolo chiave nella progettazione di iPhone. Al momento, tuttavia, non si conoscono ancora i dettagli su questo nuovo dispositivo o sulle sue funzionalità, ma è lecito aspettarsi qualcosa nello stile di Rabbit R1 o Humane AI Pin.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le