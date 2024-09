OnePlus Ace 5 Pro non si farà mancare nulla: specifiche svelate

Aggiornamento 04/09: nuove informazioni sulle caratteristiche tecniche e differenze di OnePlus Ace 5 e 5 Pro, le trovate nell’articolo.

Da settimane si para di OnePlus Ace 5, la prossima aggiunta alla gamma: il flagship killer avrebbe dalla sua una super batteria e performance di tutto rispetto, con un lancio in programma entro fine anno. Un dispositivo interessante sotto tutti i punti di vista, ma il vero top di gamma della famiglia sarà OnePlus Ace 5 e 5 Pro: ecco cosa possiamo aspettarci dal flagship vero e proprio, secondo le ultime novità.

OnePlus Ace 5 e 5 Pro saranno i veri, futuri top di gamma della serie: cosa aspettarsi

Crediti: Yogesh Brar (X/Twitter)

I primi dettagli leak su OnePlus Ace 5 e 5 Pro arrivano da Digital Chat Station, noto insider cinese che in varie occasioni si è rivelato affidabile. Secondo quanto riportato dal leaker, ci sarebbero dei cambiamenti vistosi nel design: il precedente modello presenta uno schermo con bordi curvi, mentre in questo caso ci sarebbe un pannello piatto e bordi dritti (probabilmente in stile Cupertino). Prendendo per buona l’immagine render minimale trapelata in rete, con la prossima generazione verrebbe cambiato il modulo fotografico, che da circolare al centro diventerebbe squadrato in alto a sinistra.

La principale differenza fra i due modelli sarà il System-on-a-Chip: Ace 5 sarà basato sullo Snapdragon 8 Gen 3, mentre il più avanzato Ace 5 Pro passerà allo Snapdragon 8 Gen 4. L’ultima fatica di Qualcomm sarà ufficiale a ottobre e ovviamente troverà prima spazio prima a bordo di OnePlus 13. Non è da escludere la presenza di una batteria in silicio-carbonio (Glacier Battery) da oltre 6.000 mAh, come quella vista su Ace 3 Pro, con ricarica SuperVOOC a 100W e wireless 50W.

Ci sarebbero altre caratteristiche premium come un display piatto OLED BOE X2 con risoluzione 1.5K e tecnologia LTPO, una struttura in metallo e una scocca in vetro o in ceramica (solo su Ace 5 Pro) così come avvenuto con Ace 3 Pro. Infine la fotocamera, che sarebbe una tripla 50+50+50 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo (non periscopiale). Non abbiamo ancora una data di presentazione: Ace 3 arrivò a gennaio, ma quest’anno sembra che tutti i top arriveranno prima e quindi ci aspettiamo che avvenga a cavallo fra 2024 e 2025, e che sul mercato Global verrà rebrandizzato come OnePlus 13R.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le