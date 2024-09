Quanto costa cambiare batteria ad iPhone 16, Plus, Pro e Pro Max? I prezzi continuano a salire

Nonostante i nuovi iPhone 16 non siano ancora ufficialmente nelle mani degli utenti (lo saranno soltanto a partire dal 20 settembre), Apple ha già ufficializzato quelli che saranno i prezzi per alcuni delle parti di ricambio dei nuovi smartphone. Uno dei componenti più soggetti ad usura è sicuramente la batteria che, per questa nuova generazione, arriverà a costare ancora di più per i modelli di fascia alta.

Le batterie di iPhone 16 Pro costano di più: quasi il 24% di aumento

Crediti: Canva

Apple, tramite il sito ufficiale di supporto, ha annunciato che per il costo delle nuove batterie di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max salirà di circa il 24% (23.85, per essere precisi) rispetto ai precedenti modelli, arrivando addirittura a superare la cifra di 130€. Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda i modelli standard e Plus. Di seguito i nuovi prezzi e quelli utilizzati in precedenza per iPhone 15.

iPhone 16 / 16 Plus: 109€

iPhone 16 Pro / 16 Pro Max: 135€

iPhone 15 / 15 Plus: 109€

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max: 109€

Sostituire la batteria, quindi, sarà più costoso e le riparazioni di terze parti sembra essere ormai escluse grazie alle nuove misure di sicurezza che impediscono di utilizzare componenti non-originali oppure provenienti di altri iPhone.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le