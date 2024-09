Una settimana di offerte da MediaWorld: fino al 30% di sconto su oltre 1000 prodotti!

eBay ha dato il via alle offerte con il nuovo Coupon del mese ma questa non è l’unica occasione del momento. MediaWorld lancia una promozione con una settimana di sconti ed un risparmio fino al 30% su oltre 1000 prodotti: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa e come fare per mettere le mani sul meglio della tecnologia, a prezzo stracciato!

Nuova promozione MediaWorld: fino al 30% di sconto su oltre 1000 prodotti, solo online e fino al 22 settembre

Crediti: MediaWorld

La nuova promozione di MediaWorld dura fino al 22 settembre e vede come protagonisti oltre 1000 prodotti presenti nell’e-commerce: l’iniziativa è valida SOLO ONLINE, quindi non troverete le stesse offerte nei negozi fisici. Per questa vasta selezione di prodotti è previsto uno sconto fino al 30%, dedicato solo ai possessori della Carta MediaWorld Club. Niente paura perché si tratta del programma fedeltà della catena ed è possibile effettuare l’iscrizione gratis: iscriviti tramite questo link, non costa nulla e ti permette di accedere a tante iniziative promozionali esclusive. Una volta effettuato il login il prezzo scontato sarà visibile nella scheda prodotto di ogni articolo e nel carrello.

Le occasioni targate MediaWorld sono davvero tante e riguardano grandi e piccoli elettrodomestici (anche da incasso), PC, notebook e accessori da gaming, cuffie wireless, smartwatch e tanto altro ancora. Dai un’occhiata alla pagina della promozione per scoprire tutte le offerte! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

