La lotta ai furti di iPhone passa anche da iOS 18: Apple blocca le parti di ricambio

Il furto dei telefoni è un enorme problema fin da prima che i dispositivi prendessero il nome di “smartphone“, ma negli ultimi anni la situazione è andata via via peggiorando. Tra scippi alle persone comuni e furti di grandi carichi, produttori e utenti si trovano spesso nella condizione di dover fare particolarmente attenzione al proprio smartphone, ma Apple potrebbe aver trovato un nuovo modo di disincentivare questa deplorevole pratica.

I componenti interni di iPhone di legato al proprio account Apple per disincentivare i furti

Crediti: BetaProfiles

Nel corso degli anni i produttori hanno implementato una serie di blocchi che impediscono ai ladri di utilizzare gli smartphone rubati, quindi i dispositivi vengono di conseguenza smontati e i componenti interni rivenduti per le riparazioni di terze parti. Apple, però, con iOS 18 ha deciso di arginare questo fenomeno bloccando anche i componenti interni degli iPhone, che grazie al nuovo aggiornamento verranno legati a doppia mandata all’account del proprietario.

In questo modo, anche se l’iPhone dovesse essere rubato, smontato e i suoi componenti rivenduti come parti di ricambio, una volta che quest’ultimi vengono montati all’interno di un nuovo dispositivo verrà richiesta l’attivazione con l’account del proprietario originale. In questo modo un iPhone rubato risulterà praticamente utile quanto un mattone, a meno che gli hacker non trovino il modo di bypassare questo nuovo sistema di sicurezza.

