Probabilmente sono troppo giovane anche io, con i miei 28 anni, per le TV a tubo catodico con antenna montata sullo schermo del televisore, da orientare a seconda del canale che si voleva cercare di guardare, dopo una giornata di lavoro. Ormai nell’era delle TV quasi completamente basate sulla rete internet, parlare di antenna e tubo catodico sembra quasi un miraggio, ma diciamo che non è del tutto sbagliato, per determinati tipi di contesti.

Un pacco molto curioso, che ho unboxato con molto stupore e interesse, era quello che conteneva all’interno la nuova TV portatile di Monster, con il suo modello VMay: si tratta di una tv portatile che, all’occorrenza, diventa speaker bluetooth, monitor per il computer e molto altro. Un oggetto inconsueto, particolare, e di certo non da tutti i giorni. Ve lo racconto.

Recensione Monster VMay: la TV Portatile che non sapevi di volere

Design e materiali

Il design della TV portatile VMay ha un aspetto decisamente particolare, visto il mix di linee moderne ed industriali che si intrecciano. La costruzione è robusta e si adatta perfettamente all’uso all’aperto, grazie anche alla certificazione IPX4 che garantisce resistenza agli spruzzi d’acqua.

Tuttavia, il dispositivo però non è impermeabile, quindi non è consigliabile utilizzarlo sotto la pioggia battente o immergerlo in acqua. I materiali danno una impressione di buona qualità, con un assemblaggio senza soluzione di continuità tranne per il comparto batteria a vite e lo sportellino posteriore che lascia spazio alle due porte HDMI, all’ingresso per l’antenna e alla porta USB, che alimenta tra le altre cose l’antenna portatile, fornita nel bundle di vendita della tv portatile di Monster.

Non vi nego che il dispositivo è piuttosto pesante, parliamo di circa 8 kg, che potrebbero rappresentare un limite per chi cerca una TV portatile facile da trasportare. Questo peso, però, è giustificato dalla presenza di una potente batteria al piombo, che contribuisce alla ottima autonomia che caratterizza questo dispositivo ma che, di contro, naturalmente aumenta anche il peso totale.

Sulla parte superiore, invece, c’è un’ampia sezione dedicata ai tasti e ad altri ingressi; oltre alla porta USB che permette di collegare chiavette o anche caricare smartphone, c’è anche l’ingresso per microfono da 6.3mm oltre che uno piccolo da 3.5mm. C’è poi anche un piccolo display LED di colore rosso che indica quale sorgente è attiva al momento, oltre che due piccoli led di staato per verificare lo stato di accoppiamento del Bluetooth, e lo stato di alimentazione.

Caratteristiche tecniche

La VMay di Monster è dotata di un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), che offre immagini nitide e chiare, con angoli di visione ampi e una riproduzione dei colori coerente. È ideale per la visione di contenuti da diverse angolazioni, ed inoltre la luminosità del display è sufficiente per ambienti molto luminosi, anche se questo influisce sulla durata della batteria quando impostata al massimo.

La TV integra, poi, un sintonizzatore per segnali televisivi digitali terrestri e una radio FM, ma manca di supporto per DAB, una limitazione comune nei dispositivi di fabbricazione cinese. A proposito di TV, è compatibile con i nostri standard Italiani ed europei: una volta collegata l’antenna e posizionata in un punto strategico a cielo aperto ben rivolta verso l’alto, è possibile avviare la ricerca dei canali TV e sintonizzarli, soprattutto, nella corretta numerazione del nostro Paese. Devo dire che, nonostante le dimensioni decisamente ridotte dell’antenna, che è praticamente grande la metà di un foglio A4 di PVC rigido, per intenderci, la qualità del segnale TV è eccezionale, privo di difetti nell’immagine o di blocchi nella trasmissione.

È inoltre presente un’ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui due porte HDMI, una porta USB-A, Bluetooth 5.3 per lo streaming audio, un ingresso audio da 3,5 mm, e supporto per il mirroring dello schermo via Wi-Fi. Questa versatilità rende la VMay compatibile con numerosi dispositivi esterni, come console di gioco, laptop, smartphone, e persino strumenti musicali per funzioni di karaoke. Insomma, la sua struttura e versatilità si adattano a molteplici scenari di utilizzo.

Qualità audio

L’audio è fornito da altoparlanti full-range da 3 pollici, con una potenza complessiva stimata di 10-12 watt RMS. Questo offre un volume adeguato per ambienti interni e un ascolto ragionevolmente chiaro anche all’aperto, fino a una distanza di circa 15 metri.

Tuttavia, le aspettative su una potenza di 60 watt sono poco realistiche, a onor del vero. Certo, non vi nascondo che la qualità è piuttosto soddisfacente nella gran parte degli scenari, ma se parliamo di 60 watt, personalmente mi aspetto una resa del tutto differente, da buon amante del settore musicale insomma. L’audio risulta comunque sorprendentemente corposo per una TV portatile, ma potrebbe non soddisfare appieno gli audiofili più esigenti.

E’ presente anche sul corpo della TV un pulsante per regolare l’equalizzazione audio su 5 preset differenti, ma personalmente nessuno di questi ha soddisfatto le mie aspettative, che piuttosto avrei desiderato regolare manualmente l’equalizzatore, anche semplicemente solo su 5 bande, tramite il display integrato.

Autonomia

La batteria della VMay è una batteria al piombo, scelta insolita per un dispositivo portatile, ma con alcuni vantaggi che percò ci fanno chiudere un occhio sui lati negativi. Mi riferisco, in primis, alla robustezza e alla resistenza agli urti che rendono più sicuro l’utilizzo in esterna di un dispositivo come questo, ma soprattutto l’autonomia è sorprendentemente buona.

Con una luminosità normale e volume medio, la durata è di circa 6 ore, mentre con impostazioni al massimo può scendere a 4 ore. La durata può raggiungere fino a 10 ore in modalità audio ridotta, adatta per un utilizzo continuo a basso consumo. Tuttavia, l’unico vero lato negativo èil tempo di ricarica piuttosto lungo: circa 6 ore sono necessarie per una ricarica completa, non proprio poche.

Prezzo e considerazioni

La TV portatile Monster VMay è una scelta interessante per chi cerca un dispositivo versatile per l’intrattenimento all’aperto. Il design robusto e l’ampia gamma di opzioni di connettività la rendono una soluzione adatta a molteplici usi, anche se il peso e il prezzo di 399 di listino, leggermente scontato nel box qui in basso con il nostro coupon esclusivo, possono rappresentare un limite per alcuni utenti.

La qualità audio e video è buona, ma la mancanza di alcune funzionalità moderne (come il DAB) potrebbero far storcere il naso a chi cerca prestazioni al top. Se acquistato con la giusta offerta, può essere un acquisto consigliabile per chi cerca un prodotto di questa categoria.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Monster VMay | GeekMall Compra subito su GeekMall la TV portatile Monster VMay a prezzo scontato More Less € 399,00

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le