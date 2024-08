Due Xiaomi Smart Band 9 a prezzo super con questo trucchetto: approfittatene subito!

Appena arrivata sul mercato Global, la nuova Xiaomi Smart Band 9 è già disponibile ad un prezzo davvero incredibile, sfruttando un trucchetto sul sito ufficiale del Mi Store. Grazie ad un nuovo codice sconto e alla sezione “Compra insieme”, infatti, è possibile acquistare ben due Xiaomi Band 9 ad un prezzo scontatissimo: soltanto 55.98€! Scoprite subito come fare seguendo il procedimento che trovate nell’articolo!

Portate a casa due Xiaomi Smart Band 9 a meno di 56€ con il codice sconto e le offerte sul sito ufficiale

Grazie alla combinazione di un nuovo codice sconto e la promozione che permette di aggiungere prodotti al proprio ordine a prezzo scontato, oggi è possibile acquistare due Xiaomi Smart Band 9 ad un prezzo super vantaggioso direttamente dallo shop ufficiale Mi Store. Per sfruttare questo trucchetto ed usufruire immediatamente del prezzo scontatto, non dovrete far altro che seguire la guida che trovate qui sotto.

Aggiungete al carrello una Xiaomi Smart Band 9 del colore del preferite

del colore del preferite Andate alla pagina del carrello e dalla sezione “ Compra insieme ” aggiungete una seconda Xiaomi Smart Band 9 del colore che preferite con lo sconto del 20%

” aggiungete una seconda del colore che preferite con lo Alla sezione “Coupon” aggiungete questo codice sconto: BAND9AW

Completate l’ordine e godetevi le due smart band pagate soltanto 55.98€!

Si tratta di un’offerta da non lasciarsi assolutamente sfuggire per portarsi a casa la nuova smart band di Xiaomi e regalarne una seconda alla fidanzata, fidanzato, moglie o marito. Non sappiamo quanto durerà l’offerta, quindi approfittatene subito!

