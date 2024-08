Back to School AliExpress: risparmia sul ritorno a scuola con tanti coupon!

Manca poco più di un mese alla fine dell’estate, ma è già arrivato il momento di pensare al rientro a scuola con le attività didattiche che riprenderanno proprio nei primi giorni di settembre. Anche AliExpress, come tanti altri store online in tutto il mondo, ha lanciato in questi giorni la sua promozione “Back to School” che permetterà di risparmiare sull’acquisto di numerosi prodotti grazie a dei codici sconto che aumentano il proprio valore in base alla spesa effettuata.

Il rientro a scuola è più economico con i nuovi codici sconto di AliExpress

Con la nuova promozione Back to School di AliExpress è possibile risparmiare in base alla propria spesa utilizzando i coupon appena lanciati dal celebre shop online cinese, fino al 25 agfosto. Grazie a questi nuovi codici sconto, infatti, si potrà arrivare ad ottenere uno sconto extra di 80€ sul proprio ordine, raggiungendo però la soglia minima indicata qui sotto. I coupon sono validi su tutti i prodotti che trovate in vendita e vengono applicati direttamente al carrello.

Sconto di 2€ su una spesa minima di 19€: BSIT02

su una spesa minima di 19€: Sconto di 6€ su una spesa minima di 49€: BSIT06

su una spesa minima di 49€: Sconto di 12€ su una spesa minima di 89€: BSIT12

su una spesa minima di 89€: Sconto di 20€ su una spesa minima di 149€: BSIT20

su una spesa minima di 149€: Sconto di 40€ su una spesa minima di 269€: BSIT40

su una spesa minima di 269€: Sconto di 80€ su una spesa minima di 499€: BSIT80

Per tutte le informazioni dettagliate su questa nuova promozione e i prodotti in evidenza in vetrina, vi lasciamo alla pagina ufficiale di AliExpress.

