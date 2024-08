Recensione NiPoGi GK3 PLUS N97: il mini PC economico perfetto per l’ufficio

I mini PC nel giro di pochi mesi sono riusciti a guadagnare una importantissima fetta di mercato nel settore desktop, riuscendo a proporre prestazioni all’altezza della situazione in un form factor incredibilmente ridotto. Utilizzati spesso come server o come postazioni multimediali, questi dispositivi possono tornare particolarmente utiliti soprattutto in ufficio, dove non serve una particolare potenza di calcolo e spesso si devono gestire poche applicazioni (spesso leggere). NiPoGi GK3 PLUS N97, in questo settore, sembra essere assolutamente il migliore per rapporto qualità-prezzo: scoprite insieme a noi perché nella nostra recensione.

Recensione NiPoGi GK3 PLUS N97

Design e materiali

NiPoGi GK3 Plus offre un design quadrato da 13 x 13 centimetri, con un altezza che non supera i 5 centimetri, per un peso di 400 grammi (circa): ci troviamo quindi di fronte ad un dispositivo estremamente compatto, che può essere posizionato con estrema facilità su qualsiasi scrivania senza mai ingombrare troppo. Il supporto VESA (incluso in confezione) inoltre permette di nascondere questo mini PC direttamente dietro al monitor, per creare una sorta di all-in-one perfetto anche per glia spazi più piccoli.

Sulla parte superiore del mini PC troviamo il logo NiPoGi, che però nasconde un segreto: questa parte, infatti, altro non è che un coperchio che permette di avere accesso alla componentistica interna del dispositivo, utile ad effettuare upgrade hardware oppure installare hard disk aggiuntivi. Per sollevare il coperchio basta utilizzare lo switch posizionato lateralmente, che questa volta, rispetto ai modelli precedenti, è mantenuto fermo da una vite, per evitare che dei movimenti inconsulti possa far saltare la copertura. Sul lato frontale è posizionato un LED che si illumina di blu quando il mini PC è accesso, mentre a circondare il dispositivo troviamo la dotazione I/O, oltre ad una griglia che facilita la dissipazione del calore.

A disposizione abbiamo, sul lato sinistro, tre porte USB di Tipo A e il pulsante d’accensione, mentre sul lato posteriore troviamo la quarta porta USB di Tipo A, due porte HDMI 2.0, un ingresso Ethernet da 1 Gigabit, il jack per le cuffie da 3.5 millimetri ed un sistema di bloccaggio Kensington Lock, oltre ovviamente all’ingresso DC per l’alimentazione. Curiosamente sul lato destro, invece, abbiamo a disposizione un connettore VGA che, se da un lato permette di collegare un terzo monitor, dall’altro risultato piuttosto obsoleta come connessione.

Sul fondo del mini PC troviamo quattro piedini in gomma anti-scivolamento che si occupano di tenere ben saldo il dispositivo sulla superficie, con una grossa griglia circolare al centro che permette la dissipazione del calore e il ricircolo dell’aria provieniente dalla ventola installata all’interno della scocca. Come già accennato in precedenza, qui troviamo anche gli agganci per il supporto VESA incluso in confezione che permettono di installare il mini PC sul retro di un monitor. La variante che abbiamo ricevuto in prova offre una livrea grigio metallizzato, con le griglia di dissipazione in un acceso color oro scintillante: da segnalare la presenza eccessiva degli adesivi, ma con un panno caldo umido andranno via in men che non si dica.

Hardware e prestazioni

NiPoGi GK3 Plus è alimentato da un processore Intel Core N97 (Alder Lake) di dodicesima generazione, con una configurazione da 4 core e 4 thread per una velocità di clock massima pari a 3.60 GHz. Il vantaggio nell’utilizzo di questa CPU è sicuramente il TDP di appena 12W, che permette di sfruttare delle buone performance senza mai andare ad influire davvero sui consumi energetici. La CPU viene avviancata da 16 GB di memoria RAM con velocità di 3200 MHz ed una memora SSD M.2 NVMe che offre 512 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di effettuare degli upgrade per entrambe le memorie oppure aggiungere un hard disk (o SSD) esterno da 2.5″. Per quanto riguarda invece la connettività, questo mini PC mette a disposizione le prestazioni del Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) e delle connessione Bluetooth 4.2. Nononstante non si tratti delle ultime versioni disponibili sul mercato, entrambe le connettività wireless durante la nostra prova sono risultate particolarmente stabili e prive di disconnessioni o cadute di segnale.

Le prestazioni offerte da questo mini PC sono perfette per il lavoro in ufficio, oppure lo studio a casa, dato che l’hardware messo a disposizione da NiPoGi permette di gestire facilmente tutte quelle applicazioni, come la suite Office, che spesso ci ritroviamo ad utilizzare sul lavoro oppure per i compiti a casa. La navigazione web con Google Chrome è rapida e priva di rallentamenti, mentre Windows 11 continua a soffrire un pochino la gestione quad-core con qualche micro-rallentamento di troppo che però, per fortuna, non mette a repentaglio l’utilizzo di tutti i giorni. La configurazione iniziale è stata personalizzata da NiPoGi per offrire anche l’installazione con account locale, evitando quindi che sia necessaria una connessione internet al primo avvio e con la possibilità di evitare l’ormai consueto login con l’account Microsoft. Al primo avvio, tuttavia, vi consigliamo sempre di effettuare tutti gli aggiornamenti disponibili tramite Windows Update, così come quelli dei driver tramite l’utility di Intel e lo stesso strumento per gli aggiornamenti di Microsoft.

Un altro utilizzo possibile per questo dispositivo è quello del lettore multimediale: negli ultimi anni, infatti, è sempre più di moda creare dei sistemi di home theater alla cui base è presente un mini PC. Sotto questo aspetto, NiPoGi GK3 Plus si comporta egregiamente favorendo la riproduzione sia dei file Full HD (1080p) che quelli in 4K, a patto però che il bitrate non sia troppo elevato. Ottimo anche lo streaming video, senza rallentamenti e, durante la nostra prova, sempre fluido quando collegato via Ethernet ad un 10 Gigabit TIM. Impossibile, invece, sfruttare questo dispositivo per il gaming: nonostante la scheda integrata Intel UHD Graphics ce la metta tutta, è davvero impossibile per questo modello gestire in modo efficiente la grafica 3D. Se è ancora possibile effettuare operazioni di fotoritocco (magari in Photoshop), il gaming risulta davvero proibitivo se non per qualche vecchio gioco che rientra praticamente nella categoria del retrogaming. Anche l’editing video non mette a disposizione delle performance ideali, ma qualche taglia e cuci è possibile comunque metterlo a segno nelle applicazioni meno pesanti.

Se invece siete alla ricerca di un mini PC da sfruttare come server casalingo, allora avete davvero trovato pane per i vostri denti: grazie al supporto per Linux con Auto Power On, Wake On LAN e RTC Wake, NiPoGi GK3 Plus può trasformarsi in un’ottima macchina per Home Assistant, per un web server oppure un home server multimediale. La ventola di raffreddamento, infatti, svolge un ottimo compito nel mantenere le temperature basse (bisogna ovviamente considerare che il mini PC scalda esattamente come qualsiasi altro PC al mondo) senza creare troppo rumore: con appena 38 dB, infatti, il dispositivo è molto silenzioso e può essere posizionato anche in stanza o in camera da letto senza mai creare del fastidio.

Recensione Nipogi GK3 PLUS N97: prezzo e considerazioni

Come accenato all’inizio di questa recensione, il punto forte di NiPoGi GK3 PLUS N97 è sicuramente il rapporto qualità-prezzo: se da un lato abbiamo delle prestazioni da PC da ufficio con la possibilità di creare anche in piccolo server casalingo adatto ad ogni evenienza, dall’altro abbiamo un prezzo che farà sorridere anche il vostro portafoglio. Questo modello, infatti, viene proposto ad un prezzo di listino di appena 259.99€, che si addice perfettamente a quella che è la proposta hardware del produttore cinese. Le buone notizie, però, non sono finite: in questi giorni, infatti, è possibile approfittare di una promozione che letterlamente abbatte il prezzo di questo mini PC.

Grazie all’offerta presente sulla pagina di Amazon Italia è possibile usufruire di uno sconto del 4% che fa scendere il prezzo a 249.99€ ed un coupon da selezionare direttamente sulla pagina che permette di risparmiare ulteriori 50€, abbattendo il prezzo a soli 199.99€: un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire se si ha bisogno di un PC per l’ufficio o per studiare, oppure se si sta mettendo su un piccolo server per un utilizzo casalingo.

