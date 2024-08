Nel corso degli anni OnePlus non si è più solo limitata alla produzione di nuovi smartphone, ma ha dimostrato di saperci fare anche in ambito multimediale con prodotti legati al mondo dell’audio, sia che si tratti di auricolari entry-level, sia prodotti più costosi come la serie Buds Pro.

Grazie all’esperienza maturata negli ultimi anni, fresche fresche di lancio sul mercato sono le nuove Buds Pro 3, da non confondere con le NORD Buds 3 Pro che sono un modello completamente diverso. OnePlus stavolta ha deciso di rinnovare il design della custodia e di implementare notevoli miglioramenti ai driver e all’equilibrio complessivo dell’audio: il risultato finale è che i Buds Pro 3 rappresentano gli auricolari OnePlus con il miglior suono mai realizzato, ma non mi sbilancerò oltre.

Recensione OnePlus Buds Pro 3

Design e materiali

OnePlus non ha apportato grandi cambiamenti al design con i Buds Pro 3, ma ha introdotto solo alcune lievi modifiche ad un design che già di per sè funzionava bene, senza cambiamenti necessari. Aumenta, in sostanza, la parte lucida sulla superficie dell’auricolare che si estende quasi lungo tutto lo stelo fino al bocciolo, e questo conferisce agli auricolari un aspetto più elegante, seppur il lucido possa essere un po’ divisivo.

Un’altra differenza importante riguarda le dimensioni: i Buds Pro 3 sono leggermente più grandi rispetto ai loro predecessori. Mi riferisco propriamente allo stelo, che è leggermente più lungo e ciò si traduce in un aumento di peso di circa 0.3 grammi in più; ad ogni modo parliamo di piccolezze irrilevanti, perchè all’orecchio vestono benissimo e sono quasi impercettibili anche in caso di utilizzi prolungati.

Gli auricolari sono disponibili in due colori, Midnight Opus e Lunar Radiance, entrambe con un perchè e molto eleganti, seppur in modo diverso; ad ogni modo personalmente ho apprezzato moltissimo questa versione Midnight che ho ricevuto in prova, è un prodotto che lascia il segno e cattura l’attenzione di chiunque, seppur come vi dicevo la finitura lucida tende a sporcarsi più facilmente e non è la soluzione più pratica a lungo termine.

OnePlus ha poi completamente rivisto i controlli con le gesture, introducendo una texture scanalata alla base dello stelo di ciascun auricolare, che funge da area di riconoscimento dei gesti. Questa modifica introdotta semplifica nettamente l’utilizzo delle gesture che spesso in molto modelli tendono a funzionare male proprio per le difficoltà nell’individuare la zona corretta dove posizionare le dita. Ad ogni modo i gesti con pressione singola e doppia funzionano benissimo, un po’ più difficoltosi sono invece quelli a scorrimento come la regolazione del volume, che a volte tendono a perdere qualche tocco.

Tuttavia la vera innovazione in termini di design è rappresentata dalla custodia, completamente rinnovata rispetto gli anni precedenti, soprattutto per la combinazione di materiali utilizzati, ovvero finta pelle con una texture spettacolare sia alla vista che al tatto: in tanti anni non avevo mai visto un paio di auricolari così curati nei minimi dettagli, davvero. La forma è rimasta molto simile ad altre viste in passato, così come l’ottimizzazione degli spazi: l’indicatore LED è posizionato in basso, dove c’è anche la porta di ricarica USB-C. Sul lato destro, invece, c’è il pulsante per il pairing con lo smartphone.

Nella confezione sono inclusi quattro paia di gommini, con la taglia media già installata di default. La vestibilità è confortevole e gli auricolari restano bene fermi in posizione durante la camminata e durante la corsa. Non manca la certificazione IP55 per piogge leggere o sudate più intense, ma tanto per precisare la tenuta è garantita solo per le cuffie e non per il case, che invece non è certificato.

Qualità audio e cancellazione del rumore

I Buds Pro 3 di OnePlus utilizzano lo stesso driver del modello precedente, con un woofer da 11 mm e un tweeter da 6 mm. La vera svolta, però, è rappresentata dalla presenza di un DAC dedicato per ogni driver, il che riduce a zero le possibilità di interferenze; in più OnePlus ha anche aggiunto un secondo magnete al woofer per un suono più potente e ha realizzato il diaframma del driver in un composito ceramico-metallico ultra sensibile. Il tweeter, inoltre, è stato realizzato con una nuova bobina mobile per una maggiore precisione nelle frequenze alte: insomma, a livello di progettazione, queste nuove Buds Pro 3 rappresentano sicuramente un grosso passo in avanti per i cinesi di OnePlus, frutto anche della collaborazione con Dynaudio anche per questo modello.

Il risultato è un suono sorprendentemente sfumato e bilanciato, caratteristica non del tutto comune e scontata in auricolari in-ear, tolte pochissime eccezioni: sono rimasto colpito dalla capacità di questi auricolari di gestire i bassi in modo controllato, soprattutto dopo aver regolato l’equalizzatore nell’app che, secondo me, è sempre fondamentale per poter adattare le cuffie a quelle che sono le proprie preferenze personali. La qualità del suono, alla fine dei conti, è eccellente, con un buon equilibrio tra bassi potenti, alti dettagliati e medi dinamici.

Gli auricolari si collegano tramite Bluetooth 5.4 e supportano la connettività multipoint. L’unico punto a suo sfavore, se vogliamo, è la mancanza di codec ad alta risoluzione, visto che non sono supportati nè AptX nè LDAC, dettaglio non trascurabile in questa fascia di prezzo. Nonostante queste limitazioni, imperdonabili per i puristi ma trascurabili per gli utenti tradizionali, queste nuove Buds Pro 3 offrono il miglior suono mai prodotto da OnePlus a mani basse.

OnePlus ha fatto un ottimo lavoro nella messa a punto del suono, e gli utenti hanno la possibilità di personalizzare l’equilibrio sonoro tramite l’app HeyMelody, anche se non si sta utilizzando uno smartphone OnePlus. Una novità importante è l’introduzione della cancellazione attiva del rumore (ANC) adattiva, che offre un’efficace riduzione dei suoni esterni. È possibile regolare facilmente il livello di isolamento acustico sia tramite le gesture che tramite l’app; la modalità trasparenza permette di sentire i rumori ambientali senza problemi, mentre la cancellazione in sè è ben bilanciata, non provoca mal di testa in casi di utilizzi prolungati e la regolazione adattiva funziona in modo preciso e puntuale.

Gli auricolari offrono anche l’audio spaziale con tecnologia Spatial Audio di Google come standard, anziché una soluzione personalizzata come sui Buds Pro 2; questa modalità simula una sensazione di spazialità e, grazie all’uso della tecnologia standard di Google, è compatibile con un’ampia varietà di dispositivi, non solo OnePlus. Tra le altre caratteristiche, gli auricolari hanno una latenza di 94ms, ma c’è una modalità gaming che riduce notevolmente la latenza.

Autonomia

Nonostante i Buds Pro 3 siano più grandi rispetto ai loro predecessori, la batteria è leggermente più piccola, con una capacità di 58mAh rispetto ai 60mAh dei Buds Pro 2. La custodia ha una batteria da 566mAh. La ricarica completa della batteria della custodia richiede poco più di un’ora, mentre soli 10 minuti di carica rapida degli auricolari nella custodia possono assicurare fino a 3 ore di riproduzione musicale.

In termini propriamente di durata, invece, con il mio tipo di utilizzo ho ottenuto poco più di cinque ore di riproduzione tra una carica e l’altra, un risultato in linea con la maggior parte degli auricolari della stessa categoria e fascia di prezzo. Se considerate la ricarica rapida a disposizione, in quanto ad autonomia non avrete mai difficoltà.

Prezzo e considerazioni

OnePlus Buds Pro 3 costano di listino 199 euro, ma al momento del lancio c’è una promozione decisamente interessante che prevede uno sconto di 20 euro, quindi 179 euro, ed in più si riceveranno in omaggio un paio di OnePlus Nord Buds 2 del valore di 69 euro, fino ad esaurimento scorte. La promozione di lancio è sicuramente molto appetibile, soprattutto per chi è alla ricerca di auricolari leggeri, dal design esclusivo e con protezione IP55.

Certo, l’assenza dei codec AptX può limitarne la scelta per qualcuno, ma nel complesso c’è poco da criticare a queste Buds Pro 3: OnePlus ha apportato le modifiche giuste, soprattutto per quanto riguarda la qualità del suono, che rappresenta il miglioramento più significativo. Mentre i modelli precedenti erano rivolti principalmente agli amanti dei bassi, i Buds Pro 3 offrono una messa a punto molto più equilibrata, adatta a più generi musicali.

