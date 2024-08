Ora si può pagare a rate su AliExpress: acquisti senza pensieri, in tutta sicurezza!

Finalmente anche AliExpress ha introdotto il pagamento a rate, una possibilità che di certo rende lo store ancora più invitante. I prodotti presenti (tech e non) ed i prezzi ghiotti erano già un ottima scusa per utilizzare questo e-commerce, ma ora il nuovo metodo di pagamento permette di fare acquisti in modo semplice e conveniente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità e come fare per pagare a rate su AliExpress (senza interessi e fino a 6 mesi).

Pagamento a rate su AliExpress: tutto quello che c’è da sapere sulla novità del momento

Come funziona il pagamento a rate su AliExpress?

Il pagamento a rate su AliExpress è semplicissimo ed è alla portata di tutti, senza stress. Ovviamente non sono previsti interessi e di conseguenza si presenta come uno dei metodi di pagamento migliori per chi punta al risparmio ma anche a dilazionare la spesa (per avere un carico più leggero). Quando un articolo supporta il pagamento a rate di AliExpress non devi far altro che cliccare sull’opzione “Pagare a rate” presente al momento del checkout e scegliere l’opzione per 3 o 6 rate senza interessi. Di seguito trovi tutta la procedura passo dopo passo.

Come pagare a rate su AliExpress: la guida completa Scegli un prodotto che supporta il pagamento a rate di AliExpress. Non tutti gli articoli dello store supportano i pagamenti rateali: nella pagina del prodotto è presente un’apposita icona che indica la possibilità di sfruttare quest’opzione e anche i numero di rate mensili previste. Aggiungi il prodotto al carrello e seleziona il pagamento a rate. Una volta inserito il prodotto nel carrello clicca sulla voce Metodi di Pagamento e seleziona quello preferito: “Paga in 3 rate con PayPal” oppure il “Pagamento a rate di AliExpress” (3 o 6 mesi, a discrezione dello store). Completa il tuo acquisto. Dopo aver selezionato il tipo di pagamento rateale non resta che inserire i dati richiesti (quelli della carta di debito/credito nel caso del “Pagamento a rate con AliExpress” oppure basta effettuare l’accesso con il proprio account per “Paga in 3 rate con PayPal”).

Quindi, ricapitolando: non tutti i prodotti sono pagabili a rate, ma solo quelli che partono da almeno 30€; solitamente è presente un’apposita icona ma quando questa manca significa che al checkout troverai sicuramente la funzione “Paga in 3 rate con PayPal”. Quando un prodotto presente l’icona dei pagamenti rateali significa che questi possono avvenire tramite AliExpress (3 o 6 rate) oppure attraverso PayPal (3 rate). Secondo quanto riportato dallo store, questo servizio è disponibile per acquisti di valore inferiore a 2.000€. Tutti i pagamenti funzionano tramite il sistema SEPA (Single Euro Payments Area): non sono previste spese di conversione ed è presente la massima sicurezza.

Quali sono i requisiti per il pagamento a rate senza interessi su AliExpress?

Non ci sono requisiti particolari per beneficiare del servizio di pagamento a rate di AliExpress. Ovviamente la funzione è disponibile solo per gli utenti che hanno un account: questo è completamente gratuito, basta effettuare l’iscrizione oppure il login (se già iscritti).

