iPad Mini 7, AirPods Pro 3 e AirPods Max 2: tante novità con iPhone 16

Ogni volta che ci avviciniamo a un keynote Apple, come quello “It’s Glowtime” in cui verrà presentato iPhone 16, ci si chiede quali altre novità ci saranno in quel di Cupertino. Tornando all’evento “Wonderlust” del 2023, assieme ad iPhone 15 ci furono anche Apple Watch Serie 9 e Watch Ultra 2, mentre a questo giro potrebbero esserci anche novità come iPad Mini 7, AirPods Pro 3 e AirPods Max 2.

Apple prepara gli annunci per iPad Mini 7, AirPods Pro 3 e AirPods Max 2? Cosa aspettarsi

Crediti: Apple

Secondo l’insider Mark Gurman di Bloomberg, il fatto che le scorte di iPad Mini 6 stiano diminuendo in molti Apple Store sarebbe un segnale che iPad Mini 7 sarebbe in dirittura d’arrivo. Avrebbe senso, visto che sono passati tre anni dal lancio della sesta generazione, ma che novità possiamo aspettarci? I rumor parlano di SoC Apple A17 Pro (lo stesso di iPhone 15 Pro e Pro Max), nuove fotocamere davanti e dietro, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 almeno 8 GB di RAM per il supporto di Apple Intelligence. Per una novità più sostanziosa come lo schermo OLED, invece, sarebbe necessario attendere ancora qualche anno, per non parlare del primo tablet pieghevole.

Spostandoci al comparto cuffie, per le AirPods Pro 3, il cui aggiornamento principale sarebbe la cancellazione ANC “molto migliore“ rispetto a quella presente su AirPods Pro 2, pur mancando dettagli più specifici. C’è poi l’interrogativo sulle AirPods Max 2: le prime uscirono 4 anni fa, pertanto ci si aspetta che un nuovo modello sia in lavorazione. Frenate gli entusiasmi, però: le novità attese sarebbero solamente la porta USB-C al posto di quella Lightning, nuove colorazioni e basta, al punto che sarebbero ancora considerate cuffie di prima generazione per un lancio che sarebbe previsto verso fine 2024 e non con iPhone 16.

Tablet e cuffie a parte, all’evento che vivremo a breve è previsto che non ci siano soltanto i tanto attesi melafonini dell’anno ma anche un nuovo smartwatch, forse il tanto atteso Apple Watch X.

