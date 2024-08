OPPO Find X8 come iPhone 16: una novità della fotocamera sarà questo tasto

Le immagini trapelate in rete hanno paparazzato un OPPO Find X8 che parrebbe non apportare modifiche sostanziose alla struttura dei top di gamma dell’azienda cinese. Questa sarebbe un’osservazione superficiale, però, perché c’ha pensato il solito Ice Universe ad alzare l’aspettativa attorno a quella che sarà la fotocamera dei prossimi flagship OPPO.

OPPO Find X8 avrà un nuovo tasto dedicato per scattare con la fotocamera

What iPhone 16 has, OPPO Find X8 series also has. 😏 pic.twitter.com/5Ie4FTSyUM — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2024

L’immagine postata dal leaker parla chiaro: la serie OPPO Find X8 sarebbe prossima a ricevere un nuovo tasto fisico Quick Button, accompagnata dallo slogan “freeze the action, one click away“. Il riferimento è alla fotocamera, lasciando intendere in maniera palese che il tasto scelto da OPPO servirebbe per scattare foto e registrare video come accade nelle fotocamere vere e proprie.

Il suo posizionamento sul frame destro sarebbe pensato per utilizzare lo smartphone in posizione orizzontale e utilizzarlo con una mano, agguantandolo alla base e posizionandoci sopra l’indice. Quando ci si trova fuori dall’app fotografica, premerlo potrebbe aprirla rapidamente in un click, ma non è comunque da escludere che possa essere utilizzato come scorciatoia anche per altre funzioni.

Ovviamente il pensiero va subito ad iPhone 16, che fra le sue novità annovererebbe il tasto Cattura il cui funzionamento sarebbe il medesimo; quello dei prossimi melafonini sarà un tasto di tipo capacitivo, mentre per OPPO non sappiamo se sarà uguale oppure meccanico.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le