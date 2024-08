OPPO Reno 12, 12 Pro, 12 F e 12 FS si aggiornano con nuove funzioni AI

A inizio agosto OPPO ha rilasciato un primo aggiornamento con funzionalità AI dedicato ai modelli 12 F e 12 FS. Ora la compagnia cinese ha rilasciato un nuovo aggiornamento della ColorOS in Italia e questa volta si tratta di una novità in arrivo per tutti i possessori della serie: OPPO Reno 12, 12 Pro, 12 F e 12 FS ricevono delle funzioni legate all’intelligenza artificiale, con il pacchetto AI Tool Box in lingua italiana.

Quali sono le novità dell’aggiornamento per OPPO Reno 12, 12 Pro, 12 F e 12 FS: arrivano due nuove funzioni basate su AI

Reno 12 Pro – Crediti: OPPO

L’aggiornamento per OPPO Reno 12, 12 Pro, 12 F e 12 FS è attualmente in fase di rilascio per tutti i disponibili in Italia. Come anticipato poco sopra la grande novità è AI Tool Box: si tratta di un contenitore con tre strumenti che semplificano le attività quotidiane, ovviamente in lingua italiana. Ecco quali sono le nuove funzioni.

AI Speak (Lettura ad alta voce) consente di trasformare articoli e contenuti scritti in audio , rendendo possibile l’ascolto anziché la lettura. Questo strumento è particolarmente utile in momenti di stanchezza o durante altre attività, come il viaggio o l’esercizio fisico, offrendo una fruizione più comoda delle informazioni.

(Lettura ad alta voce) consente di , rendendo possibile l’ascolto anziché la lettura. Questo strumento è particolarmente utile in momenti di stanchezza o durante altre attività, come il viaggio o l’esercizio fisico, offrendo una fruizione più comoda delle informazioni. AI Summary (Riepilogo AI) permette di riassumere in tempo reale articoli o testi lunghi , sintetizzando le informazioni essenziali in pochi secondi. Questo strumento è ideale per chi ha bisogno di mantenere una panoramica su molteplici contenuti, consentendo di risparmiare tempo prezioso e migliorare l’efficienza nella gestione delle attività quotidiane.

(Riepilogo AI) permette di , sintetizzando le informazioni essenziali in pochi secondi. Questo strumento è ideale per chi ha bisogno di mantenere una panoramica su molteplici contenuti, consentendo di risparmiare tempo prezioso e migliorare l’efficienza nella gestione delle attività quotidiane. AI Writer (Scrittura AI) offre un supporto avanzato nella redazione di testi complessi, come ad esempio e-mail più tecniche. Grazie alla capacità di comprendere e seguire comandi specifici (prompt), facilita la creazione di contenuti articolati e precisi, migliorando la qualità e la professionalità delle comunicazioni scritte.

Le nuove funzionalità possono essere attivate tramite la barra laterale del device quando viene visualizzato un contenuto o un’app compatibile. Ad esempio, la funzione “Lettura ad alta voce” sarà disponibile solo quando è presente un testo leggibile sul display, mentre “Scrittura AI” si attiverà in presenza di app di scrittura, come Gmail. Le novità non finiscono qui: il nuovo aggiornamento per OPPO Reno 12, 12 Pro, 12 F e 12 FS introduce anche AI Record Summary, che trasforma le registrazioni audio effettuate durante un meeting in testi riassuntivi e organizzati in punti chiave. Sebbene l’italiano non sia ancora selezionabile come lingua predefinita, la modalità automatica rileva l’italiano e offre ottimi risultati.

L’update è attualmente in fase di rilascio e nel frattempo OPPO ha confermato anche un’aggiunta successiva: nelle prossime settimane farà capolino anche AI Best Face per Reno 12 e 12 Pro. Si tratta di una funzione in grado di analizzare le foto di gruppo e di selezionare la miglior espressione di ogni soggetto (per scatti perfetti senza occhi chiusi o espressioni poco riuscite).

