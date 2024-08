OPPO Reno 12 F e Reno 12 FS 5G si aggiornano: le foto migliorano grazie all’AI

Arrivano importanti novità per i possessori di OPPO Reno 12 F 5G e Reno 12 FS 5G: i due mid-range del brand (lanciati a inizio luglio) tornano sotto i riflettori grazie ad un aggiornamento che porta delle migliorie per il comparto fotografico, grazie a funzionalità AI. Si tratta di AI Eraser 2.0 e Smart Image Matting 2.0: andiamo a vedere come andranno a perfezionare gli scatti effettuati con i dispositivi.

OPPO Reno 12 F e Reno 12 FS 5G ricevono un importante aggiornamento: arrivano AI Eraser 2.0 e Smart Image Matting 2.0

Crediti: OPPO

Come ben sappiamo, ormai la parola d’ordine del momento è intelligenza artificiale: tuttavia si tratta di una novità che – per fortuna – non riguarda soltanto i modelli top, ma stanno prendendo piede anche con i dispositivi di fascia media. Le ultime aggiunte di casa OPPO, ossia Reno 12 F e Reno 12 FS, stanno ricevendo un nuovo aggiornamento in Italia: l’update è in fase di rilascio ed arriverà progressivamente a bordo di tutti i dispositivi con una doppia novità basata su AI.

AI Eraser 2.0 rivoluziona l’editing fotografico, permettendo agli utenti di rimuovere facilmente i passanti indesiderati e altri oggetti dalle foto con un semplice tocco. Questa funzione supporta la rimozione di una vasta gamma di elementi, garantendo un riempimento naturale degli sfondi con una velocità e una precisione al top. La tecnologia avanzata dietro questa feature è progettata per risparmiare tempo e migliorare la qualità delle immagini, rendendo ogni scatto perfetto. AI Eraser nella sua versione 2.0, ha un tasso di riconoscimento dell’oggetto del 98%, garantendo un’accuratezza eccellente e aggiunge (rispetto alla versione 1.0) il selettore “cancella persone”.

Crediti: OPPO

Smart Image Matting 2.0 è stato ulteriormente perfezionato per offrire una precisione ancora maggiore nel ritaglio di soggetti multipli. Questa funzione consente di creare sticker personalizzati che possono essere salvati e utilizzati in futuro, rendendo la condivisione e la personalizzazione un gioco da ragazzi. L’aggiornamento alla versione 2.0 garantisce che ogni dettaglio venga catturato con la massima cura. Ricordiamo che i nuovi OPPO Reno 12 F 5G e 12 FS 5G sono già disponibili all’acquisto in Italia, sia tramite lo store ufficiale del brand che su Amazon (a 329€ e 349€). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le