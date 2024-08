iPhone 16 e iPhone 17: nuove fotocamere, sia dietro che davanti

Aggiornamento 30/08: si aggiungono nuovi dettagli alla lista delle specifiche fotografiche della serie iPhone 17, li trovate nell’articolo.

Il famoso analista Ming-Chi Kuo è solito esporsi su molti aspetti dei prossimi smartphone, compreso quello della fotocamera, una delle novità previste per iPhone 16 e iPhone 17. Come a ogni nuova uscita in materia di melafonini, Apple viene colpita da voci di corridoio da ogni dove e che riguardano pressoché ogni aspetto dei suoi smartphone. In particolare l’ambito fotografico, da anni uno dei punti focali di iPhone, specialmente da quando possono vantare specifiche sempre più vicine a quelle della controparte Android.

Ming-Chi Kuo rivela come cambieranno le fotocamere di iPhone 16 e iPhone 17

Crediti: Apple

Sommando il rumor di Ming-Chi Kuo agli altri, sappiamo che iPhone 16 e 16 Plus avrebbe una nuova doppia fotocamera da 48+12 MP, anche nel posizionamento, non più in diagonale ma tornando in verticale. Sarebbe invariato il sensore primario Sony f/1.6, mentre l’ultra-grandangolare passerebbe da un’apertura f/2.4 a una più rapida e ampia f/2.2 e acquisirebbe la modalità macro.

La tripla fotocamera di iPhone 16 Pro e Pro Max sarebbe da 48+48+12 MP, ricevendo un nuovo sensore ultra-grandangolare da 1/2.55″ e 0,7 µm; i suoi 48 MP acquisirebbero più luce scattando in Pixel Binning a 12 MP (tecnica oggi usata solo col primario), oltre a poter scattare in ProRAW; inoltre, ricordiamo che il modello Pro dovrebbe anche ricevere il teleobiettivo periscopiale 5x Tetraprism finora esclusivo di 15 Pro Max, rendendo di fatto Pro e Pro Max sullo stesso livello. Ci sono poi novità come video migliori e tasto Cattura, ma questa è un’altra storia.

L’analista ha anche parlato della serie iPhone 17, facendo capire che ci sarà una novità comune a tutti i modelli che la comporranno. Mi riferisco alla selfie camera, che passerebbe dall’attuale sensore da 12 MP con lenti 5P delle serie iPhone 15 e 16 a un più evoluto 24 MP con lenti 6P fornite da Genius Electronic Optical, a vantaggio della qualità generale dell’immagine catturata.

Secondo le previsioni, su iPhone 17 Pro e Pro Max il trittico di sensori sarebbe da 48+48+48 MP, portando il sensore più evoluto anche sul teleobiettivo; infine, viene anche menzionata la possibilità che su iPhone 17 Pro e/o Pro Max venga introdotta per la prima volta da Apple una lente ad apertura variabile, il cui scopo è spiegato in questo articolo dedicato.

