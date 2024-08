Xiaomi: con HyperOS 2.0 le memorie saranno ancora più veloci

Pur ignoto a molti, il concetto di file system sta alla base del funzionamento degli smartphone: lo sa bene Xiaomi, che con HyperOS 2.0 potrebbe introdurre una novità in tal senso. In breve, il file system è quella parte del sistema operativo che gestisce come i dati sono memorizzati e organizzati nella memoria dei dispositivi, telefoni compresi; se volessimo fare una metafora, è il bibliotecario che gestisce l’archivio di libri della biblioteca.

Xiaomi al lavoro per velocizzare la gestione delle memorie in HyperOS 2

Nel corso della storia di Android abbiamo assistito al susseguirsi di diverse tipologie di file system, a partire dal primo FAT32 (File Allocation Table32) utilizzato dalle primissime versioni del robottino verde di Google e ampiamente compatibile con le schede SD un tempo diffusissime. FAT32 era però molto limitato nella gestione di memorie con ampie capienze, e con il proliferare di smartphone con sempre più GB si passò al più capace e affidabile EXT4 (Fourth Extended Filesystem).

Fu poi il turno di F2FS (Flash-Friendly File System), le cui più elevate prestazioni sono andate di pari passo col passaggio dalle memorie ROM di tipo eMMC a quelle UFS, un tempo esclusive dei top di gamma ma oggi diffuse anche nella fascia media. Con Android 13 c’è stata anche l’introduzione dello standard EROFS (Enhanced Read-Only File System), paradossalmente creato da una Huawei ormai fuori dal mondo Android ma che ha contribuito al miglioramento della gestione delle memorie.

In questo scenario si starebbe inserendo Xiaomi, che in uno dei brevetti depositati menziona l’inedita tecnologia LROFS, acronimo che starebbe per Logical Read-Only File System. Così come il file system ideato da Huawei, sarebbe dedicato alla sola lettura della memoria ma con performance superiori sia a EXT4 che EROFS. Stando a quanto vociferato su Weibo, LROFS ridurrà notevolmente lo spazio occupato dai file di sistema tramite migliori algoritmi di compressione, sarà più rapido riducendo tempi di accesso e lettura dei file e più sicuro eliminando l’eventualità di cyberattacchi di scrittura ROM essendo di sola lettura.

A quanto pare, Xiaomi lo avrebbe già testato su HyperOS 1.0, pertanto si ipotizza che il suo debutto potrebbe avvenire col passaggio ad Android 15 e quindi ad HyperOS 2.0, assieme alle novità finora trapelate.

