OnePlus Open Apex Edition: la nuova versione è spettacolare (e ha una data)

Siamo in attesa del nuovo top pieghevole OnePlus Open 2 (non mancano varie indiscrezioni al riguardo), eppure le novità per il primo capitolo non sono ancora terminate. La compagnia cinese ha annunciato il debutto di OnePlus Open Apex Edition, versione rinnovata e caratterizzata da una colorazione inedita: ecco quali saranno le aggiunte e – soprattutto – quando sarà disponibile in Italia!

OnePlus Open Apex Edition: ufficiale la data di presentazione della nuova versione del top di gamma pieghevole

Crediti: OnePlus

La data di presentazione di OnePlus Open Apex Edition è fissata per il prossimo 7 agosto: mancano quindi pochi giorni prima di scoprire tutti i dettagli della nuova incarnazione del top di gamma pieghevole. La prima novità riguarda la colorazione Crimson Shadow; il telefono presenta una cover in pelle vegana (come la versione Voyager Black, quella Emerald Dusk è in vetro) con un motivo simile ad un diamante, ma a questo giro è caratterizzata da un colore rosso intenso mentre l’Alert Slider è arricchito da dettagli arancioni. Lo stile del telefono rende omaggio all’iconica Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition. Tra le altre aggiunte abbiamo un aumento della capacità di archiviazione, funzionalità avanzate di editing delle immagini tramite AI e caratteristiche di sicurezza innovative.

Probabilmente le specifiche della nuova versione Apex Edition ricalcheranno quelle di OnePlus Open standard, con un taglio di memoria maggiorato (da 1 TB?) e Android 14 preinstallato. Di seguito trovate la scheda tecnica completa del pieghevole.

OnePlus Open – Scheda tecnica

Dimensioni di 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (chiuso) e di 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (aperto) per un peso di 245 grammi

certificazione IPX4

sistema di raffreddamento passivo con piastra in grafite ad alte prestazioni

Display interno AMOLED da 7,82″ QHD+ (2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass

(2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass Display esterno AMOLED da da 6,31″ Full HD+ (2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard

(2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard Lettore d’impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740 fino a 719 MHz

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.805 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS, Type-C, Alert Slider

Tripla camera da 48 + 48 + 64 MP f/1.7-2.2-2.6 con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom a periscopio (con OIS) ed un sensore principale LYTIA-T808

f/1.7-2.2-2.6 con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom a periscopio (con OIS) ed un sensore principale LYTIA-T808 Selfie camera da 20 MP f/2.2 (interna) e da 32 MP f/2.4 (esterna)

f/2.2 (interna) e da f/2.4 (esterna) Speaker stereo con Dolby Atmos

Sistema operativo Android 13 con ColorOS 13

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le