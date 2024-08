MatePad Pro 12.2 sarà il primo tablet Huawei con questo incredibile display

L’estate di Huawei non sarà contraddistinta solamente dal nuovo smartphone pieghevole Nova Flip, perché ci sarà anche MatePad Pro 12.2. All’evento di lancio del flip phone saranno presentati vari prodotti fra cui il nuovo esponente della fascia alta dei dispositivi ad ampio schermo pensati per la produttività ma non solo.

Huawei MatePad Pro 12.2 sarà il primo dell’azienda ad avere un display Tandem OLED

Huawei non si è sbilanciata nel parlarne, al contrario di Digital Chat Station che in quanto leaker ha pubblicato un post in cui ci dà qualche anticipazione rilevante. MatePad Pro 12.2 non avrà né tacche né fori, perché la fotocamera frontale sarà alloggiata nelle cornici che saranno comunque mantenute ridotte. Come prevedibile, la scheda tecnica verterà attorno all’utilizzo di un Kirin serie 9, ma quello che forse più attirerà l’attenzione di molti sarà lo schermo.

Secondo il leaker, quello di Huawei sarebbe il primo tablet Android con Tandem OLED, seguendo le orme di Apple che per prima l’ha introdotta sui suoi ultimi iPad Pro. I vantaggi di questa tecnologia ve li ho già spiegati: in soldoni, è una nuova struttura OLED a doppio strato che garantisce uno schermo più duraturo e sottile così come una qualità visiva superiore.

Da qui in avanti, vedremo un crescente numero di prodotti con questa specifica, anche se per il momento limitata ai prodotti più premium e costosi, come nel caso del futuro Xiaomi 15 Ultra.

