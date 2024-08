Questa macchina del caffè HiBREW è universale e costa meno di 90€

Vuoi arricchire la tua cucina con una macchina per il caffè? Sei in cerca di un prodotto valido, adatto a varie tipologie di capsule? HiBREW H2B torna in promozione su Banggood con spedizione dall’Europa ed un codice sconto dedicato: la macchina del caffè 5 in 1 per gustare la tua bevanda preferita… in tutte le salse!

Codice sconto HiBREW H2B: la macchina da caffè universale si rinnova e diventa ancora più completa

Crediti: HiBREW

HiBREW H2B è una macchina da caffè universale 5 in 1, perfetta per varie tipologie di capsule (e non): Dolce Gusto, Nespresso, caffè in polvere, cialde e Kcup. Si tratta di una soluzione da 19 Bar, con un contenitore dell’acqua da 600 ml, la possibilità di usufruire di una bevanda calda o fredda e un pulsante per regolare l’intensità del caffè. Ovviamente è possibile regolare la macchina per tazzine oppure tazze grandi fino a 350 ml.

Crediti: HiBREW

La macchina del caffè HiBREW H2B è disponibile in offerta con il codice sconto “BG678287” su Banggood, ad un prezzo ghiotto (solo 87€) e con tanto di spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei dello store! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

