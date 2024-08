Le cuffie Bluetooth over-ear con ANC più economiche? BlitzWolf BW-HP6 a soli 21€!

Il mercato delle cuffie TWS è sempre più affollato e non è raro imbattersi in soluzioni dal prezzo super vantaggioso, ma in grado di offrire anche caratteristiche solitamente riservate a modelli superiori. Le cuffie Bluetooth BlitzWolf BW-HP6 sono un esempio lampante: dotate di cancellazione del rumore ANC, vengono proposte in offerta lampo a soli 21€. Un’occasione irrinunciabile per un paio di TWS da non sottovalutare!

Codice sconto BlitzWolf BW-HP6: le cuffie BT con ANC ad un prezzo stracciato

Crediti: BlitzWolf

Quando si parla di brand votati alla qualità e alla convenienza, è impossibile non citare BlitzWolf. L’azienda ha realizzato un ecosistema di prodotti accessibili, tra dispositivi audio, accessori per la casa e non solo. Nel suo portfolio troviamo anche le BlitzWolf BW-HP6 (qui la nostra recensione): si tratta di cuffie con connettività Bluetooth 5.2 e indossabilità over-ear, dotate di cancellazione del rumore ANC fino a -22dB. Presente all’appello una batteria da 500 mAh, per un’autonomia fino a 72 ore (senza ANC, attivandolo si scende a circa 42 ore). La ricarica avviene tramite porta Type-C, non mancano driver dinamici da 40 mm, la modalità a bassa latenza ed un corpo pieghevole.

Crediti: BlitzWolf

Le cuffie Bluetooth BlitzWolf BW-HP6 sono disponibili oggi in offerta lampo su Banggood al prezzo di 21.12€. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online ed è completamente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le