Recensione BlitzWolf BW-HP6: le cuffie con ANC super ECONOMICHE e adatte anche al GAMING

Una delle migliori funzionalità delle cuffie moderne è la riduzione attiva del rumore (ANC), ma spesso si trova soltanto su modelli di fascia medio/alta che possono arrivare a costare anche centinaia di euro. Per fortuna però, non sempre è necessario spendere cifre così alte per godersi la propria musica preferita senza fastidiosi rumori di sottofondo: con le BlitzWolf BW-HP6, per esempio, la spesa è talmente piccola che ve ne innamorerete sicuramente. Scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione!

Recensione BlitzWolf BW-HP6

Design e materiali

Le cuffie BlitzWolf BW-HP6 offrono un design con padiglioni sovra-orecchio e cuscinetti in morbida eco-pelle. L’archetto è regolabile da entrambi i lati per personalizzare al meglio l’indossabilità delle cuffie, con la parte centrale che è dotata di una morbida imbottitura che permette di eliminare qualsivoglia fastidio sulla testa procurato dalla plastica. Tutti i pulsanti sono posizionati sul padiglione destro, con la possibilità di regolare il volume e la riproduzione, attivare l’ANC, oppure richiamare l’assistente vocale collegato allo smartphone. Ad affiancare questo gruppo di comandi, troviamo il pulsante di accessione e accoppiamento, con l’ingresso USB-C utile alla ricarica delle cuffie.

Queste cuffie sono estremamente leggere e comode da indossare, nonché facili da trasportare grazie al design pieghevole e il morbido sacchetto in acrilico vellutato che evita che il dispositivo si possa graffiare se messo in borsa oppure nello zaino. La livrea nera con inserti grigi e argento (nel caso dell’estensione dell’archetto) risultano particolarmente eleganti e non troppo vistosi, adatti in modo particolare a chi non vuole dare nell’occhio ma semplicemente godersi la propria musica preferita.

Suono e funzionalità

Le cuffie BlitzWolf BW-HP6 sono dotate di un doppio driver da 40 millimetri che riproduce in modo molto fedele ogni dettagli del brano musicale in ascolto. La riproduzione è sempre molto ben bilanciata, con un audio sempre chiaro e bassi con una buona profondità. Gli audiofili non rimarranno sicuramente esterrefatti dalle prestazioni di queste cuffie, ma chi è abituato ad ascoltare la musica con gli auricolari noterà immediatamente un netto miglioramento rispetto al passato, tanto da poter iniziare a preferire questa tipologia sovra-auricolare di cuffie.

Il modello BW-HP6 si collega a smartphone ed altri dispositivi tramite connessione Bluetooth 5.2, che garantisce un’ottima trasmissione del segnale audio fino a 10 metri di distanza. Grazie a questo protocollo di connessione e al supporto per la decodifica AAC, inoltre, le cuffie sono dotate di una latenza molto bassa, che le rendono perfette anche per il gaming. In questo settore, infatti, avere una desincronizzazione tra audio e video è molto frequente, ma queste cuffie sono totalmente immuni dal problema e quindi possono essere utilizzate anche per giocare ai propri videogiochi preferiti mentre si comunica con i propri amici nel party vocale. Il dispositivo, infatti, si comporta molto bene anche in chiamata, trasmettendo la voce in modo molto chiaro.

Le cuffie, inoltre, sono dotate di riduzione attiva del rumore (ANC): questa funzione, infatti, permette di azzerare totalmente i rumori più fastidiosi fino a 22 dB, lasciandoci immergere nella nostra musica preferita senza doverci preoccupare troppo delle interferenze. Per esempio, se la mattina siamo soliti recarci a scuola o a lavoro utilizzando i mezzi pubblici, il modello BW-HP6 di BlitzWolf è in grado di cancellare la maggior parte dei rumori che sono soliti infastidirci durante il tragitto.

L’autonomia, invece, è semplicemente ottima: grazie alla batteria da 500 mAh ed un’ottima gestione energetica, infatti, queste cuffie sono in grado di garantire circa 70 ore di riproduzione musicale quando l’ANC non è attivo. Nel caso in cui si voglia ascoltare la propria musica preferita con la riduzione attiva del rumore, l’autonomia scenderà fino a 40 ore, garantendo comunque quasi due giorni di riproduzione senza alcun tipo di intoppo. In questo caso non abbiamo ricarica rapida, ma tramite USB-C la batteria delle cuffie si ripristina al 100% in appena 2 ore.

Recensione BlitzWolf BW-HP6: prezzo e considerazioni

Le cuffie BlitzWolf BW-HP6 offrono uno stile elegante e funzioni essenziali, per chi vuole godersi la propria musica preferita senza troppi fronzoli. La bassa latenza della connessione Bluetooth 5.2 le rende ottime anche per il gaming, mentre l’ANC si assicura di rimuovere i rumori più fastidiosi per lasciarci concentrare soltanto sulla musica o sul contenuto attualmente in riproduzione. Forse non sono troppo indicate per il periodo estivo (come tutte le cuffie a padiglione, d’altronde), ma sono molto comode e leggere da indossare anche per lunghe sessioni.

Il punto forte di queste cuffie, però, è sicuramente il prezzo: se di listino BlitzWolf propone il modello BW-HP6 a circa 65€, con il codice sconto di Banggood che trovate qui sotto potrete farle vostre per meno di 19€! Un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire se avete bisogno di un nuovo paio di cuffie che possano isolarvi dal mondo esterno per donarvi comfort e relax con la vostra musica preferita.

