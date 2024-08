Google Pixel 9 Pro XL torturato da JerryRigEverything: se la cava egregiamente

Come ogni nuovo top di gamma che si rispetti, Google Pixel 9 Pro XL non ha tardato ad arrivare sul banco di lavoro di JerryRigEverything, youtuber divenuto noto per “torturare” gli smartphone. O meglio, per eseguire il suo ormai canonico test di resistenza che permette di capire di che pasta siano fatti i telefoni che acquistiamo. E nel caso di quello non plus ultra targato Google, possiamo apprezzare il lavoro eseguito sotto il profilo costruttivo.

Google Pixel 9 Pro XL messo sotto torchio da JerryRigEverything: vediamo com’è andata

In linea con l’attuale trend dell’industria, anche Google Pixel 9 Pro XL si rifà ai canoni secondo cui lo smartphone odierno ha un profilo piatto, sia per lo schermo frontale che per il frame laterale. Oltre a essere certificato IP68, il nuovo Pixel vanta una protezione Corning di tipo Gorilla Glass Victus 2, sia davanti che dietro. Certo, non è tanto resistente quanto il Gorilla Glass Armor, che per ora rimane esclusiva di S24 Ultra, ma offre comunque il solito grado di resistenza che si traduce in graffi al livello 6/7 della scala di Mohs.

Il profilo piatto laterale si sostanzia in un frame in alluminio anodizzato, riciclato al 100%: differentemente da quello satinato del modello base, qua è lucido, un tipo di finitura che solitamente tende a rovinarsi più facilmente sul medio/lungo periodo. Il metallo lo ritroviamo anche facente parte del riquadro che accoglie i sensori della fotocamera, mentre il vetro Corning sul retro è opaco, ideale per non trattenere sporco e ditate.

Pur essendo OLED, sottoponendo a una fiamma lo schermo di Pixel 9 Pro XL non si ottiene alcun danno, diversamente da quanto accade su altri modelli dove il calore brucia i pixel organici di questo tipo di display; inoltre, l’aggiunta di un sensore ID a ultrasuoni anziché ottico fa sì che anche graffiando il vetro al di sopra la scansione avvenga correttamente. Infine il bend test, che fortunatamente per i consumatori (e per Google) non provoca alcun danno alla scocca dello smartphone, senza nemmeno un accenno di scricchiolio.

