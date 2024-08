iPhone 16 sta arrivando: ecco le possibili date di presentazione e lancio

Il momento dell’anno più atteso da tutti i fan di Apple sta finalmente arrivando e nelle ultime ore sono emerse in rete anche le prime indicazioni su quando potrebbero tenersi gli eventi di presentazione e di lancio della nuova serie di smartphone iPhone 16. Non è di certo un segreto che la compagnia di Cupertino ama presentare i dispositivi di nuova generazione nel mese di settembre, ma a pochi giorni dal tanto atteso mese potremmo finalmente avere della date da segnare sul calendario.

Sarà un settembre di fuoco per Apple: trapela in rete la possibile roadmap di iPhone 16

Crediti: MacRumors

Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, nell’ultimo numero della sua newsletter ha suggerito che Apple potrebbe seguire una programmazione molto simile a quella dello scorso anno per il lancio dei nuovi iPhone 16. L’annuale evento di presentazione dovrebbe ternersi durante la seconda settimana di settembre, con la commercializzazione che potrebbe avvenire poi la settimana successiva. Se le indicazioni di Gurman dovessero essere corrette (come spesso sono), bisognerebbe cerchiare sul calendario il 10 settembre per la presentazione dei nuovi smartphone e il 20 settembre per il lancio sul mercato.

A supportare le indiscrezioni di Gurman arriva anche una nuova apertura di un Apple Store in California: la compagnia di Cupertino, infatti, è solita far coincidere le aperture dei nuovi negozi con i lanci dei nuovi prodotti. Nel centro commerciale Del Amo di Torrance, Los Angeles, infatti, aprirà un nuovo Apple Store il prossimo 16 settembre: ovvero a pochi giorni dall’eventuale commercializzazione di iPhone 16.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni, vi invitiamo quindi come sempre ad attendere informazioni ufficiale direttamente da Apple.

