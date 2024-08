POCO compie sei anni e festeggia con tanti sconti e offerte a tempo limitato!

Il tempo vola e gli anni passano per tutti, anche per brand e smartphone, ed è cosi che in questi giorni POCO spegne la sua sesta candelina, festeggiando insieme agli utenti con tanti sconti, offerte e coupon che vi permetteranno di portare a casa un nuovo dispositivo a prezzo stracciato! Per l’occasione, infatti, sullo shop ufficiale di Xiaomi arriva il POCO Festival che per una settimana metterà a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare gli smartphone della serie POCO risparmiando grazie ad offerte dedicate e codici sconto.

Buon compleanno POCO! Il brand celebra 6 anni ed offre tante offerte agli utenti

Crediti: Xiaomi, POCO

Sullo store ufficiale di Xiaomi, fino al 28 agosto, è possibile approfittare di tantissime sconti e flash sale su un’ampia selezione di prodotti per festeggiare il sesto compleanno di POCO. Utilizzando il coupon che trovate qui sotto, infatti, sarà possibile portare a casa dispositivi come POCO X6 e POCO M6 Pro ad un prezzo super vantaggioso!

POCO X6 5G 12/256 GB: 220.92€ con il coupon “ POCO6IT “

12/256 GB: con il coupon “ “ POCO M6 Pro 12/512 GB: 195.42€ con il coupon “POCO6IT“

Il POCO Festival permette anche di massimizzare il risparmio applicando uno sconto EXTRA direttamente sul carello! Con una spesa di almeno 489€, per esempio, si otterrà un ulteriore sconto di 80€, mentre con una spesa di almeno 389€ lo sconto supplementare sarà di 60€.

Solo per oggi, 21 agosto, inoltre acquistando uno smartphone POCO si potrà ricevere iun omaggio una Xiaomi Smart Band 8 Active, mentre acquistando POCO X6 Pro si potrà portare a casa anche le cuffie Redmi Buds 4 Lite: un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per rinnovare smartphone ed accessori! Per tutte le informazioni sulla promozione vi lasciamo alla pagina ufficiale dello store di Xiaomi.

