Moto G45 ufficiale: il mid-range che torna dopo anni d’assenza

Era il 2022 quando Motorola presentava Moto G42: da allora non c’era più stato un seguito, dinamica che si interrompe dopo due anni con l’annuncio del nuovo Moto G45. Questo modello va così a unirsi all’ultimo Moto G85 all’ampia famiglia di medio di gamma di Motorola, aggiornando G42 con stilemi tecnologici più odierni.

Dietro una scocca in ecopelle in tre colorazioni Brilliant Blue, Brilliant Green e Viva Magenta, davanti c’è il vetro Gorilla Glass 3 di Corning, per uno schermo punch-hole che su Moto G45 potrebbe far storcere il naso ad alcuni. Non è più un OLED bensì un LCD da 6,5″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) che però guadagna un refresh rate non a 60 ma a 120 Hz.

Si aggiorna anche il SoC, non più 4G ma 5G grazie allo Snapdragon 6s Gen 3, lo stesso di Moto G85, a 6 nm con CPU octa-core fino a 2,3 GHz A78, GPU Adreno 619 e tagli di memoria da 4/8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di ROM UFS 2.2 con microSD. Batteria e ricarica rimangono invariate, 5.000 mAh a 18W, mentre la fotocamera fa un passo indietro, una 50+2 MP con sensore di profondità che perde l’ultra-grandangolare, assieme a un’invariata selfie camera da 16 MP. Completano il quadro Android 14, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, ingresso mini-jack e Radio FM.

Moto G45 è disponibile in India al prezzo di 10.999 INR (117€) per la versione da 4/128 GB, salendo a 12.999 INR (139€) per quella da 8/128 GB, in attesa di scoprirlo eventualmente in Italia.

