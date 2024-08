Apple lancia iOS 18 Beta 7 e Public Beta 5: la versione finale è sempre più vicina

Lo sviluppo di iOS 18 sembra essere finalmente arrivato agli sgoccioli, con Apple che ha pubblicato in queste ore quelle che potrebbero essere le ultime versioni di test del nuovo sistema operativo mobile per iPhone. L’arrivo di iOS 18 Beta 7 e Public Beta 5, infatti, potrebbe coincidere con la conclusione della fase di test per questa versione dell’OS, con il conseguente passaggio degli sviluppatori alle prossime beta di iOS 18.1, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

Apple ha pubblicato quelle che potrebbero essere le ultime beta di iOS 18

iOS 18 Beta 7 e iOS 18 Public Beta 5 sono disponibili da oggi per tutti gli iPhone compatibili iscritti al Apple Beta Program: stando alle dichiarazioni di Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, questa dovrebbe essere l’ultima versione beta prima del lancio del nuovo sistema operativo mobile a settembre. La settimana prossima, quindi, potrebbe arrivare la prima versione Release Candidate, destinata a diventare quella finale nelle settimane successive. Le novità, in questo caso, sono davvero poche e riguardano unicamente la stabilità di sistema e la risoluzione di problemi.

Rimosso il nuovo pulsante per la chiamata rapida della schermata delle telefonate recenti

Risolto un problema con il Centro di Controllo che risultava scomparso o duplicato dopo un riavvio

Per scaricare queste nuove versioni Beta non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi selezionare “iOS 18 Developer Beta” per iOS 18 Beta 7 oppure “iOS 18 Public Beta” per iOS 18 Public Beta 5. Dopo aver selezionato il canale desiderato, non dovrete far altro che proseguire con l’installazione.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le