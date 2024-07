Dove comprare Xiaomi MIX Fold 4, il nuovo pieghevole top!

Mancano ancora poche ore al debutto in Cina, ma il nuovo pieghevole di Xiaomi è già disponibile in uno store di terze parti (ovviamente affidabile). Sei curioso di mettere le mani sul nuovo top di gamma esclusivo, magari con un pizzico di risparmio? Allora ecco dove comprare Xiaomi MIX Fold 4, l’ultima novità della compagnia cinese!

Xiaomi MIX Flip 4: dove comprare il nuovo flagship pieghevole

Crediti: Xiaomi

Il nuovissimo Xiaomi MIX Fold 4 si presenta come il pieghevole top di gamma del momento: sottilissimo, leggero e potente, ovviamente mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 e dotato di un comparto fotografico con ottiche Leica. La batteria rinnovata ha una capienza maggiore rispetto al massato, con ricarica rapida e ricarica wireless da 50W e il tutto è raffreddato da un sistema al liquido con camera di vapore. A bordo troviamo due schermi di tutto rispetto, AMOLED con refresh rate a 120 Hz, comodi per le attività di tutti i giorni ma anche per visualizzare film, e-book e giochi. Per saperne di più dai un’occhiata al nostro approfondimento o continua a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi MIX Fold 4! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato di HyperOS su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software che comprende l’inglese e il cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Ovviamente abbiamo a che fare con uno store affidabile, che conosciamo bene e che permette di pagare con PayPal (per la massima sicurezza). N.B. – Il dispositivo sarà presentato tra poche ore in Cina, quindi conviene attendere il pomeriggio prima di procedere con l’ordine (lo store si aggiornerà con maggiori dettagli su tagli di memorie e colorazioni).

Xiaomi MIX Fold 4 è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software cinese e sono presenti le lingue inglese e cinese. Xiaomi MIX Fold 4 ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. Xiaomi MIX Fold 4 supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone sopporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Xiaomi MIX Fold 4? 4G – LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26

5G – n1/n3/n5/n8/n28A/38A/40/n41/n77/n78/79

Xiaomi MIX Fold 4 – Scheda tecnica (come riportata dallo store, aspettiamo l’uscita ufficiale)

Dimensioni di 9,47 mm (chiuso) per un peso di 226 grammi

Certificazione IPX8

Display esterno AMOLED da 6,56″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) a 120 Hz , in 21:9, campionamento di tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 2.600 nits, certificazioni HDR10+ e Dolby Vision, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.520 x 1.080 pixel) a , in 21:9, campionamento di tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 2.600 nits, certificazioni HDR10+ e Dolby Vision, protezione Gorilla Glass Victus 2 Display interno AMOLED LTPO da 8,02″ (2.160 x 1.916 pixel) con densità di 360 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento di tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 2.600 nits, certificazioni HDR10+ e Dolby Vision, protezione Ultra-thin Glass

da (2.160 x 1.916 pixel) con densità di 360 PPI, refresh rate a , campionamento di tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 2.600 nits, certificazioni HDR10+ e Dolby Vision, protezione Ultra-thin Glass Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W Fotocamera da 50 + 10 + 10 + 12 MP (f/1.77-2.0-2.92-2.2) con Light Hunter 800, lenti Leica Summilux , OIS, teleobiettivo 2x e teleobiettivo a periscopio con zoom 5x, ultra-grandangolare 120°

(f/1.77-2.0-2.92-2.2) con Light Hunter 800, lenti , OIS, teleobiettivo 2x e teleobiettivo a periscopio con zoom 5x, ultra-grandangolare 120° Selfie camera da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, NFC, comunicazione satellitare bidirezionale, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

