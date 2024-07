OpenAI lancia GPT-4o Mini: più economico, ma anche più potente

OpenAI ha presentato in queste ore il nuovo modello GPT-4o Mini, una versione ristretta di GPT-4 che però è in grado di effettuare calcoli con grande precisione, superando la concorrenza più agguerrita. Questo nuovo modello andrà a sostituire l’ormai vetusto GPT-3.5 Turbo per tutti gli utenti di ChatGPT, in modo da garantire performance migliorate in qualsiasi conversazione con il chatbot.

GPT-4o Mini sostituirà GPT-3.5 Turbo per tutti gli utenti di ChatGPT

Crediti: OpenAI

A partire da oggi, gli utenti di ChatGPT con piani Free, Plus e Team potranno usare GPT-4o Mini invece di GPT-3.5 Turbo, mentre gli utenti Enterprise avranno accesso la prossima settimana. Ciò significa che GPT-3.5 non sarà più un’opzione per gli utenti di ChatGPT, ma sarà comunque disponibile per gli sviluppatori tramite API se preferiscono non passare a GPT-4o Mini. Proprio per gli sviluppatori, però, ci saranno grandi incentivi: il nuovo modello infatti offre prezzi bassi, simili a quelli di 3.5 Turbo, ma con prestazioni nettamente migliori.

“Penso che GPT-4o Mini colga davvero la missione di OpenAI di rendere l’IA più ampiamente accessibile alle persone. Se vogliamo che l’IA avvantaggi ogni angolo del mondo, ogni settore, ogni applicazione, dobbiamo rendere l’IA molto più accessibile” ha dichiarato Olivier Godement di OpenAI ai microfoni di The Verge.

GPT-4o Mini andrà a rivaleggiare con modelli come Claude 3 Haiku e Gemini 1.5 Flash, mentre fornirà agli utenti prestazioni migliori anche nella versione gratuita di ChatGPT, così che quando vengono esaurite le interazioni con GPT-4o si possa continuare a mantenere un livello prestazionale molto simile.

