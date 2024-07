Google Pixel 9 Pro e Pro Fold nei primi teaser ufficiali: un video svela il design

Con largo anticipo rispetto all’evento di presentazione, Google ha mostrato per la prima volta i nuovi dispositivi che andranno a caratterizzare la serie Pixel 9. Con due filmati teaser pubblicati su YouTube e sui social, la compagnia di Big G ha svelato ufficialmente il design di Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold, con un accento particolare sull’intelligenza artificiale che li alimenterà.

Uno smartphone e un foldable realizzati per l’era di Gemini: i primi video ufficiali

L’evento di presentazione della nuova serie Pixel 9 si terrà il prossimo 13 agosto e anche i teaser pubblicati in queste ore ci tengono ricordarlo facendo bella mostra della data direttamente in copertina. I due filmati pubblicati da Google simulano una conversazione con Gemini, mostrando in seguito il già iconico design di Pixel 9 Pro prima e Pixel 9 Pro Fold dopo.

I teaser ufficiali confermano i leak delle scorse settimane, che non avevano lasciato più tanto spazio all’immaginazione. I filmati, però, lasciano intendere che le vere novità di questi smartphone saranno rappresentate dalle funzionalità AI. Nella descrizione, infatti, si legge: “Uno smartphone costruito per l’era di Gemini. Può fare molto, anche farti abbandonare facilmente il tuo vecchio telefono“.

Molto simile anche la descrizione di Google Pixel 9 Pro Fold, che recita: “Un pieghevole realizzato per l’era di Gemini. Fuori con il vecchio, dentro con il fold“. La campagna marketing, quindi, potrebbe focalizzarsi proprio sul far cambiare il vecchio smartphone agli utenti, in favore di qualcosa di nuovo, più potente e con intelligenza artificiale.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 13 agosto, ma non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare nuovi teaser per gli altri prodotti che potrebbero essere presentati al tanto atteso evento.

