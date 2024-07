Google lancia Android 15 Beta 4: tutte le novità dell’ultima beta in programma

Google ha pubblicato in queste ore la quarta versione beta per Android 15, che stando al programma stilato proprio dalla compagnia di Mountain View dovrebbe essere l’ultima versione di test prima del lancio ufficiale del nuovo sistema operativo mobile. L’arrivo di Android 15, infatti, sembrerebbe previsto tra agosto e settembre, senza escludere l’opportunità di vederlo in azione sui prossimi Pixel 9 che saranno presentati proprio il 13 agosto.

Il lancio di Android 15 si avvicina: ecco l’ultima versione Beta

Android 14 Beta 5 è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, e Pixel 8a, per tutti gli utenti iscritti all’Android Beta Program. Le novità di questa nuova beta riguardano principalmente la risoluzione dei bug che hanno afflitto i tester nelle ultime settimane, con l’aggiunta di una nuova opzione per la diagnostica dello smartphone.

Risolto il bug della batteria allo 0% dopo il boot

Aggiunto il tema scuro alla nuova anteprima degli screenshot

Nuova opzione per la diagnostica del dispositivo

L’opzione “Display” diventa “Display e Touch”

Risolto un problema con il contrasto che rendeva alcuni elementi difficili da leggere

Risolto un problema che causava il blocco degli smartphone dopo l’installazione OTA

Risolti diversi problemi che avevano impatto sulla stabilità del sistema, la connettività, le performance, l’usabilità e la fotocamera

L’aggiornamento ad Android 15 Beta 4 è disponibile sia in versione OTA per chi è già sulle versione precedenti, sia in versione factory image per chi vuole installare da zero il nuovo sistema operativo di Google.

