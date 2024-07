Non vi piace Google Gemini? Come tornare a Google Assistant

Da quando è stato ideato, Google Gemini è stato progressivamente introdotto sugli smartphone Android, anche sostituendosi allo storico Google Assistant. D’altronde è una sua diretta evoluzione, basandosi sull’omonimo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) e beneficiando di capacità superiori rispetto a quelle del vecchio assistente vocale. Tuttavia, non tutti (me compreso) si stanno trovando bene nell’utilizzarlo al suo posto, pertanto vi spiego come disattivare Gemini e tornare ad Assistant.

Google spinge per Gemini, ma è ancora possibile continuare a usare Google Assistant

Se Google sta sostituendo Assistant con Gemini, il motivo è presto detto: ChatGPT. Da quando OpenAI l’ha reso disponibile su smartphone, sempre più persone lo utilizzano per rispondere a domanda ed eseguire operazioni complesse che l’assistente Google non sarebbe in grado di gestire. Gemini ha più o meno le stesse capacità d’intelligenza artificiale di ChatGPT, pertanto era solamente questione di tempo prima che Google lo integrasse nel suo assistente.

Usare modelli LLM e AI generativa significa che l’assistente capisce meglio cosa gli stiamo chiedendo, potendo avere conversazioni che siano più vicine a quelle umane, eseguire operazioni più complesse e concatenate, creare testi, riassunti, immagini e così via. Se avete mai usato ChatGPT saprete che questo apre a una moltitudine di scenari altrimenti impensabili con Google Assistant, che però ha dalla sua una carriera quasi decennale durante cui è stato più e più volte rifinito per funzionare al meglio.

Nonostante le potenzialità, usando Gemini al posto di Assistant ho constato una maggiore lentezza, a volte eccessiva, che sia nell’attivarlo che nel recepire i comandi ed eseguirli, al punto che a volte i comandi non vengono recepiti e devo insistere affinché vadano a buon fine. C’è poi il fatto che alcune feature presenti su Assistant sono assenti su Gemini, ma è solo questione di tempo prima che vengano aggiunte. Fatto sta che tutte cose che non mi sono mai accadute con Google Assistant, e per questo ho deciso per il momento di accantonare Gemini. Fortunatamente, farlo è molto semplice:

Apri l’app Gemini Clicca in alto a destra sulla tua immagine profilo Seleziona la voce Impostazioni Clicca su Assistenti digitali di Google Scegli l’opzione Assistente Google

Qualora cambiaste idea, vi basta riaprire l’app Gemini e dare le varie conferme per ripristinarlo.

