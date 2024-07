KTC H27V13 è il monitor da gaming più economico del momento, a soli 99€!

Chi ha detto che per giocare in modo soddisfacente è necessario un mega schermo? Il monitor da gaming KTC H27V13 è una soluzione da scrivania caratterizzata da buone specifiche, alcuni compromessi (ma niente di eclatante) ed un prezzo super accessibile: meno di 100€ con coupon e spedizione EU!

KTC H27V13 è il monitor da gaming che non ti aspetti: il prezzo è super accessibile e non gli manca nulla

Crediti: KTC

Giocare al meglio, senza pretese da top di gamma, ma puntando al risparmio: questa è la filosofia del monitor da gaming KTC H27V13 e funziona benissimo, specialmente se in offerta con il coupon “KTCGAMER” a soli 99€ (su Geekbuying e con spedizione gratis dai magazzini europei dello store).

Crediti: KTC

Il monitor economico di KTC è equipaggiato con un pannello LCD da 27″ di diagonale, con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), rapporto in 16:9, refresh rate a 100 Hz, supporto HDR 10, tempo di risposta di 8 ms e inclinazione regolabile, per la massima personalizzazione. Il dispositivo è compatibile con le tecnologie FreeSync e G-Sync, offre una profondità colore a 10 bit e una luminosità di 300 nit. Non sono presenti speaker integrati, ma sul retro trova spazio un ingresso mini-jack da 3,5 mm per cuffie e altoparlanti (insieme all’ingresso per l’alimentazione e alle porte HDMI e VGA). Ciliegina sulla torta, non manca la modalità Low Blue Light Mode, che riduce l’emissione delle luci blu. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

