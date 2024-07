OnePlus Nord 4 avrà PIÙ AGGIORNAMENTI di OnePlus 12: è rivoluzione per la serie Nord

Il prossimo 16 luglio si terrà l’evento di presentazione estivo di OnePlus, con tante novità in arrivo. Non solo smartphone, ma anche indossabili e tablet; ovviamente la stella sarà OnePlus Nord 4 ed ora il nuovo medio gamma del brand ha un motivo in più per farsi attendere con hyper: si tratterà del telefono OnePlus con il supporto software più lungo di sempre, una vera e propria rivoluzione per la gamma Nord!

OnePlus Nord 4 rivoluziona la politica degli aggiornamento della serie Nord: ecco le novità ufficiali

Crediti: OnePlus

La politica degli update di OnePlus è ormai nota a tutti gli appassionati: 5 anni di aggiornamenti per i top di gamma (4 generazioni di OxygenOS e 5 anni di patch di sicurezza) e soli 3 anni per i modelli della serie Nord (con 2 major update di Android e 3 anni di patch di sicurezza). Con l’avvento dei famosi 7 anni di update da parte di Google e Samsung il presidente di OnePlus si è schierato contro questa pratica ma a quanto pare non è mai troppo tardi per cambiare idea e fare dietro front. Il prossimo 16 luglio vedrà il debutto di OnePlus Nord 4, il nuovo modello della serie: si tratta dell’unico smartphone 5G con la scocca interamente in metallo, ma questa non sarà l’unica novità.

La compagnia cinese ha confermato che OnePlus Nord 4 vanterà una politica di aggiornamenti migliorata, con il supporto software più durevole di sempre per il brand: quattro anni di aggiornamenti Android e sei anni di patch di sicurezza, per un totale di sei anni complessivi. Se volete sapere quali sono i produttori di smartphone Android che aggiornano di più non resta che dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato. Nel corso degli anni i brand cinesi sono migliorati progressivamente e l’ultima novità annunciata da OnePlus ne è l’ennesima prova.

Le altre novità di Nord 4

Le migliorie non finiscono qui: il nuovo modello della famiglia Nord ha ricevuto la certificazione TÜV SÜD Fluency 72 Month A, la quale indica che il dispositivo è testato e certificato per rimanere veloce e fluido negli anni (72 mesi, per la precisione). Infine, il nuovo telefono arriverà con la tecnologa OnePlus Battery Health Engine, che assicura una ricarica continuativa ed efficace della batteria per molti anni, certificata per 1.600 cicli completi di ricarica. Questa tecnologia, progettata da OnePlus, impiega l’AI per analizzare l’utilizzo della batteria e le abitudini di ricarica. Poi, ne ottimizza le funzionalità: dalla quantità di energia introdotta fino al tempo in cui il telefono arriva al 100% di carica. Tutto questo con l’obiettivo di mantenere la batteria del telefono funzionante nel modo più efficiente possibile, esattamente come il suo software.

L’appuntamento con Nord 4 è fissato per il 16 luglio: qui trovate tutti i leak dedicati al dispositivo mentre di recente sono spuntate anche tantissime indiscrezioni sugli altri prodotti in arrivo (OnePlus Pad 2, Watch 2R e Nord Buds 3 Pro).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️