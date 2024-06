Tecno Phantom V2 Fold e V2 Flip confermati: spuntano immagini e specifiche

Aggiornamento 06/06: la certificazione FCC contiene immagini e dettagli su Tecno Phantom V2 Flip, trovate i dettagli nell’articolo.

Il 2023 è stato l’anno dei pieghevoli targati Tecno: il brand asiatico ha lanciato i suoi primi smartphone di questa categoria, entrambi caratterizzati da buone specifiche, un design accattivante ed un prezzo accessibile. Dopo un periodo di silenzio ora si torna a parlare dei prossimi dispositivi in arrivo, “confermati” da una certificazione: Tecno Phantom V2 Fold e V2 Flip sembrano proprio in dirittura d’arrivo.

Tecno Phantom V2 Fold 2 e V2 Flip stanno arrivando: arriva la conferma grazie ad una certificazione (e Geekbench)

V2 Fold – Crediti: Geekbench V2 Flip – Crediti: Geekbench

Similmente a quanto avvenuto lo scorso anno, anche a questo giro dovremmo avere due smartphone pieghevoli. A svelarlo è la certificazione CEE, che riporta sia le sigle che i nomi commerciali dei dispositivi in arrivo: stiamo parlando di Tecno Phantom V2 Fold (siglato AE10) e V2 Flip (AE11). I numeri di modello, associati anche alla “conferma” dell’identità dei telefoni, sono fondamentali dato che ci permettono di individuare i terminali anche in altri piattaforme. E infatti, sia V2 Fold che V2 Flip sono già apparsi su Geekbench con i primi dettagli sulle specifiche.

Il primo è stato avvistato a gennaio con 12 GB di RAM, Android 14 e il chipset Dimensity 9000+ (4 nm, fino a 3,2 GHz), ossia lo stesso del precedente Phantom V Fold. Come accennato anche in precedenza, è probabile che l’azienda abbia optato per questa soluzione in modo da mantenere bassi i costi (magari andando a migliorare altri aspetti del telefono).

Passando al flip phone, anche in questo caso Geekbench viene in nostro soccorso: il dispositivo è apparso con 8 GB di RAM, Android 14 e il SoC Dimensity 8050 (6 nm, fino a 3 GHz). Di nuovo si tratta del chipset presente a bordo di Phantom V Flip; a questo punto l’ipotesi dello stratagemma per contenere i costi si fa più tangibile.

Cambia però l’estetica e soprattutto il display esterno, che passa da un piccolo schermo rotondo all’interno della fotocamera a un più grande display rettangolare che ingloba la doppia fotocamera e il flash LED. Le specifiche finora trapelate ci parlano di memorie da 8/256 GB, una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida a 70W e connettività con NFC.

