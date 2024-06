Questi Samsung non riceveranno più aggiornamenti | Giugno 2024

Dopo essere stata criticata per molti anni per il suo supporto software da migliorare, Samsung è diventata una se non la migliore aziende in ambito Android e non solo in fatto di aggiornamenti. A partire dalla serie Samsung Galaxy S24 lanciata a inizio 2024, il brand sud-coreano si è imposto come quello che supporta i suoi dispositivi più a lungo. Ma è inevitabile che, a un certo punto, i dispositivi entrino a far parte della lista EOS, acronimo che significa End of Support. Per questo, in questo articolo potete trovare la lista di smartphone, tablet e smartwatch che non riceveranno più aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento: giugno 2024

Ecco quali modelli di smartphone e tablet Samsung non avranno più aggiornamenti

Qua di seguito trovate l’elenco comprensivo di tutti i vari smartphone, tablet e smartwatch Samsung su cui non arriveranno più aggiornamenti, fra release Android, One UI e patch di sicurezza:

Smartphone

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, S20 5G UW, S10, S10+, S10e, S10 5G, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S Light Luxury, S7, S7 Edge, S7 Active, S6, S6 Edge, S6 Edge+, S6 Edge+ Duos, S6 Active, S6 Duos, S5, S5+, S5 Neo, S5 Sport, S5 Duos, S5 Mini, S5 Mini Duos, S5 Active, S4 Mini, S3, S3 Neo, S3 Slim, S3 Mini

Samsung Galaxy Z Fold 2, Fold

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, Note 9, Note 8, Note FE, Note 7, Note 5, Note 5 Duos, Note Edge, Note 4, Note 4 Duos, Note 3, Note 3 Neo, Note 3 Neo Duos

Samsung Galaxy A01 Core, A90 5G, A80, A70, A70s, A60, A50, A50s, A40, A30, A30s, A20, A20s, A20e, A10, A10s, A10e, A8s, A6s, A2 Core, A9 (2018), A8 (2018), A8+ (2018), A7 (2018), A6+ (2018), A8 Star, A7 (2017), A5 (2017), A3 (2017), A9 (2016), A9 Pro (2016), A8 (2016), A7 (2016), A5 (2016), A3 (2016), A8, A8 Duos, A7 Duos, A5, A5 Duos, A3, A3 Duos

Samsung Galaxy M40, M30, M30s, M20, M10s

Samsung Galaxy J2 Core (2020), J7 (2018), J3 (2018), J2 Pro (2018), J7 (2017), J5 (2017), J3 (2017), J2 (2017), J8, J7, J7 Pro, J7 Top, J7 V, J7 Neo, J7 Max, J7 Prime 2, J7 Duo, J7 Prime J6, J6+, J5, J5 Prime, J4, J4+, J4 Core, J3 Pro, J3 Emerge, J2, J2 Core, J2 Prime, J1 NXT, J1 Ace, J1 Mini Prime, J7 (2016), J5 (2016), J3 (2016), J2 (2016), J2 Pro (2016), J1 (2016)

Samsung Galaxy Gran Prime Plus

Samsung Galaxy Xcover FieldPro, Xcover 4, Xcover 4s, Xcover 3

Samsung Galaxy On8, On6, On7, On7 Pro, On7 (2016), On5, On5 Pro

Samsung Galaxy C7 (2017), C9 Pro, C7, C7 Pro, C5, C5 Pro

Samsung Galaxy E7, E5

Samsung Galaxy J Max

Samsung Galaxy Express Prime

Samsung Galaxy Grand Max, Grand Prime Duos, Grand Neo

Samsung Galaxy Core Prime, Core LTE, Core II, Core Lite, Core LTE

Samsung Galaxy Folder 2, Folder

Samsung Galaxy V, V Plus, W

Samsung Galaxy Young 2

Samsung Galaxy Pocket 2

Samsung Galaxy Ace 4, Ace Style, Ace NXT

Samsung Galaxy Mega 2

Samsung Galaxy Alpha

Samsung Galaxy Star 2, Star 2 Plus, Star Trios

Samsung Galaxy Avant

Samsung Galaxy Beam 2

Samsung Galaxy K Zoom

Samsung Z4, Z3, Z2, Z1

Tablet

Samsung Galaxy Tab S6, Tab S5e, Tab S4 10.5, Tab S3 9.7, Tab S2 9.7, Tab S2 8.0, Tab S 8.4, Tab S 10.5, Tab 4 7.0, Tab 4 8.0, Tab 4 10.1, Tab Pro 12.2, Tab 3 Lite 7.0

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019), Tab A 8.0 (2019), Tab A 8.0 (2018), Tab A 10.5 (2018), Tab A 8.0 (2017), Tab A 10.1 (2016), Tab A 7.0 (2016), Tab A 9.7, Tab A 8.0, Tab A 8.0 (2015)

Samsung Galaxy Tab J

Samsung Galaxy Tab E 8.0, Tab E 9.6

Samsung Galaxy Tab Active Pro, Tab Active 2, Tab Active

Samsung Galaxy Tab Advanced 2

Samsung Galaxy Tab 3 V

Samsung Galaxy View 2, View

Smartwatch

Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch Active 2, Active

Samsung Gear S3, Gear S3 Classic, Gear S3 Frontier, Gear S2, Gear S2 Classic, Gear S, Gear Sport, Gear Live, Gear 2, Gear 2 Neo, Gear

