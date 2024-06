NotebookLM di Google si aggiorna e arriva in Italia: è l’AI perfetta per gli studenti

Lasciate stare penna e taccuino, chiudete l’app Note aperta sul vostro PC: da oggi gli appunti si prendono con l’intelligenza artificiale grazie alla nuova app NotebookLM di Google. L’azienda di Mountain View, infatti, ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di questa nuova AI pensata proprio per chi è solito annotare e prendere appunti, proprio come fanno gli studenti e i ricercatori.

Un taccuino intelligente per studiare e prendere appunti: ecco Google NotebookLM

Crediti: Google

Lanciato la scorsa estate, NotebookLM da oggi diventa globale ed inizia ad utilizzare il modello di Google Gemini 1.5, per migliorare le proprie funzioni e capacità. Questo particolare strumento aiuta le persone a comprendere e esplorare argomenti complessi, creare connessioni tra le informazioni e scrivere la prima bozza della propria ricerca in modo nettamente più veloce.

In particolare, NotebookLM ora supporta le “Presentazioni” e i Documenti di Google, così come PDF e file di testo, mentre gli utenti adesso possono anche utilizzare le citazioni in linea per supportare le proprie fonti. La guida, invece, permette di convertire automaticamente le fonti in domande frequenti oppure documenti di briefing.

Potete iniziare fin da subito ad utilizzare NotebookLM collegandovi al sito ufficiale e creando la vostra prima bozza con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

