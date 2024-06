Samsung Galaxy S25 Ultra si prepara: primo avvistamento “dal vivo”

Anche se l’attesa non sarà breve prima di conoscerlo in veste ufficiale, Samsung Galaxy S25 Ultra è in fase di sviluppo e adesso ne abbiamo la “conferma”. Parliamo comunque del segreto di Pulcinella, visto che difficilmente si potrebbe dubitare della sua esistenza, ma adesso il top di gamma di punta che guiderà la prossima generazione sud-coreana si sta facendo sempre più concreto.

Le certificazioni confermano che è in corso lo sviluppo di Samsung Galaxy S25 Ultra

All’interno del database IMEI in cui hanno indagato i ragazzi di Android Headlines, Samsung Galaxy S25 Ultra ha fatto la sua apparizione, e lo ha fatto con la sigla tecnica SM-S938U (la “U” sta per la variante degli Stati Uniti), seguendo la numerazione SM-S928x dell’attuale Samsung Galaxy S24 Ultra.

Le indiscrezioni si esauriscono qui, perciò bisogna rifarsi ai leak precedenti per capire come sarà fatto Samsung Galaxy S25 Ultra, a partire dal modo in cui verrà rinnovata la fotocamera. La sua scheda tecnica potrebbe far discutere e non poco, visto che le novità per batteria e ricarica sarebbero in dubbio, ma ci si aspetta un’intelligenza artificiale migliorata.

