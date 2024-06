Niente WhatsApp per i minori di 15 anni? Nuove restrizioni in arrivo

Così come il DMA in Europa ha portato grandi novità nel panorama tech, anche nel resto si stanno prendendo delle misure drastiche per evitare che i più giovani vengano sovra-esposti all’utilizzo dei social network. Alcuni paesi, infatti, stanno per attuare una limitazione che vieterà ai minori di 15 anni di utilizzare determinati servizi e WhatsApp si sta preparando ad adeguarsi.

WhatsApp si prepara ad adeguarsi alle nuove limitazioni in alcuni paesi

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 2.24.5.18 di WhatsApp per Android, alcuni utenti si sono trovati di fronte ad una nuova schermata che chiede loro di confermare di avere un’età superiore a 15 anni per continuare ad utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea. I dati servono soltanto ad effettuare l’accesso e non vengono in alcun modo mostrati ai contatti presenti in rubrica o ad altri utenti.

Questo è il primo passo verso l’adeguamento di WhatsApp alla nuove leggi che alcuni paesi degli Stati Uniti, come Texas e Florida, hanno deciso di attuare per limitare l’accesso ai social network ai minorenni. Anche in Italia, recentemente, è arrivata al governo una proposta molto simile, quindi non è escluso che in futuro questo sistema di limitazioni possa interessare anche il nostro paese.

