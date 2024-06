Un weekend occasioni da Unieuro, con l’EXTRA SCONTO del 24%!

Il fine settimana diventa all’insegna del risparmio con la nuova promozione targata Unieuro: ricevi un EXTRA sconto del 24% su tantissimi prodotti tech, ma solo per una manciata di giorni. Ecco tutti i dettagli della promozione e come fare per mettere le mani sul meglio della tecnologia a prezzi stracciati!

Unieuro lancia la promo del weekend con uno sconto EXTRA del 24% su tanti prodotti tech

Crediti: Unieuro

Come anticipato anche poco sopra, l’iniziativa promozionale di Unieuro permette di ricevere un extra sconto del 24% su una vasta selezione di prodotti, con una spesa minima di 299€. Ovviamente è possibile selezionare uno o più articoli idonei: lo sconto aggiuntivo verrà applicato direttamente nel carrello. La promo durerà fino al 9 giugno, quindi solo per pochi giorni: il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata alla pagina dell’evento per spulciare tra i prodotti della selezione. Sicuramente troverai quello che fa al caso tuo. Ci sono tantissime categorie in sconto, a prezzi super: grandi e piccoli elettrodomestici, smartwatch, notebook, TV, prodotti audio e non solo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

