Samsung Galaxy S25 Ultra: la fotocamera avrà due nuovi sensori, ecco quali

Smentita l’ipotesi secondo cui avrebbe potuto avere un sensore in meno, torniamo a parlare di come si dovrebbe evolvere la fotocamera di Samsung Galaxy S25 Ultra. Essendo il top di gamma più potente del catalogo sud-coreano, c’è sempre una certa aspettativa attorno a quelle che saranno le sue migliorie sotto il profilo tecnico, specialmente quello fotografico. E quando si parla di Samsung, è spesso il celebre leaker Ice Universe a esporsi, rivelando quelli che sarebbero i nuovi sensori del flagship “Ultra” di Samsung.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un noto leaker svela come cambieranno i sensori della fotocamera

A guidare la fotocamera di Samsung Galaxy S25 Ultra sarebbe nuovamente un sensore da 200 MP: non viene specificato quale, ma ci sono buone probabilità che rimanga l’ISOCELL HP2, lo stesso di S23 Ultra. Questo perché a cambiare sarebbero altri sensori, e Samsung non è solita attuare troppi cambiamenti tutti assieme. Il primo a cambiare sarebbe l’ultra-grandangolare, che non sarebbe più il Sony IMX564 da 12 MP bensì un non ben precisato 50 MP, il ché comporterebbe un aumento dei dettagli catturati così come un sensore che in Pixel Binning potrebbe scattare sempre a 12 MP ma con pixel più sensibili alla luce.

Dando per assodato che rimarrebbero quattro sensori, il teleobiettivo 5x rimarrebbe a 50 MP, mentre il teleobiettivo 3x salirebbe da 10 anch’esso a 50 MP. Se confermate, sarebbero due importanti novità hardware per il comparto fotografico di Samsung Galaxy S25 Ultra: allo stesso tempo, alcune importanti novità previste per lo smartphone sono state smentite dai leaker.

