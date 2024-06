Redmi Note 14 e 14 Pro: l’esperimento dei 108 e 200 MP è già fallito?

Dovrebbero separarci ancora diversi mesi alla sua presentazione, ma si intravedono già i primi dettagli di quella che sarebbe la configurazione tecnica della serie Redmi Note 14. Essendo quella di maggiore successo commerciale, Xiaomi riserba una certa attenzione verso questa famiglia di smartphone, che comprende così tanti modelli da finire con l’averne di alcuni che dalla fascia tipicamente media rasentano quella più premium. Ma con la prossima generazione di modelli, con la fotocamera potrebbe esserci un passo indietro.

Iniziano a trapelare le specifiche tecniche di Redmi Note 14 Pro, fotocamera compresa

La parola spetta al solito Digital Chat Station, che su Weibo ha pubblicato un primo prospetto delle specifiche tecniche di Redmi Note 14 Pro, che avrebbe dalla sua uno schermo sempre con risoluzione 1.5K ma stavolta “leggermente curvo” anziché piatto, avvicinandosi al pannello curvo esclusivo di Redmi Note 13 Pro+.

Uno se non il principale cambiamento sarebbe nella fotocamera, che abbandonerebbe il design rettangolare visto finora in favore di un modulo circolare e centrale posto sul retro, avvicinandolo a quello di Xiaomi 14 Ultra. Secondo il leaker, avrebbe un sensore principale non ben identificato da 50 MP, che sulla carta potrebbe sembrare un dietro front rispetto alla serie Note 13, il cui modello base ha un 108 MP e quelli Pro e Pro+ un 200 MP.

Ma si sa, la conta dei pixel non è tutto, anzi: Xiaomi potrebbe aver optato per un sensore sì meno risoluto ma con dimensioni maggiore a beneficio della qualità di foto e video. Digital Chat Station ha poi smentito la presenza di un teleobiettivo periscopiale come visto su Realme 12 Pro+, ma il fatto che abbia specificato “periscopiale” potrebbe significare l’introduzione di un teleobiettivo. E non dimentichiamoci che la fotocamera più avanzata verrà riservata al più pregiato Redmi Note 14 Pro+.

