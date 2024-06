Anche Firefox integra l’AI nel browser e vi lascia scegliere la vostra preferita

Proprio come Google Chrome e Opera, anche gli sviluppatori di Mozilla hanno deciso di aggiungere a Firefox nuove funzionalità con l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Mentre gli altri browser, però, tendono ad imporre l’utilizzo delle proprie tecnologie, il browser del panda rosso ha deciso di lasciare libera scelta agli utenti che potranno decidere quale AI utilizzare in totale autonomia.

ChatGPT, Google Gemini, Hugging Chat e Le Chat Mistral arrivano su Firefox

Crediti: Firefox

A partire dalla prossima versione di Firefox Nightly, infatti, Mozilla inizierà un test su piccola scala per integrare le funzionalità dell’intelligenza artificiale generativa all’interno del browser. In particolare, gli utenti che faranno domanda per partecipare al test e che verranno selezionati, potranno scegliere se utilizzare ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat e Le Chat Mistral.

Inizialmente saranno solo questi i chatbot a disposizione, ma nel corso dei mesi gli sviluppatori continueranno ad aggiungere nuovi modelli che soddisfano gli standard qualitativi. Mozilla considera l’intelligenza artificiale un strumento in più per affrontare i problemi, che però non dovrebbe andare a sostituire quelli che gli utenti già conoscono e sanno utilizzare.

Il futuro dei browser web sembra essere legato sempre più a quello dell’intelligenza artificiale: Google Chrome, per esempio, è in procinto di integrare Google Gemini direttamente in locale.

