One UI 7.0: Samsung ne annuncia la data di presentazione

In questi mesi, molti hanno aggiornato smartphone e tablet Samsung alla One UI 6.0, a breve avremo il prossimo aggiornamento One UI 6.1.1 ma già si inizia a vedere la One UI 7.0. È una notizia particolarmente rilevante perché non è frutto delle voci di corridoio bensì della stessa compagnia sud-coreana, che in queste ore ha annunciato quella che sarebbe la sua data di presentazione.

Ecco quando dovrebbe avere luogo la prima presentazione di Samsung della One UI 7.0

È ufficiale: il 3 ottobre avrà inizio la Samsung Developer Conference 2024, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori che avrà luogo in quel di San Jose, in California. Come nel caso di Apple e Huawei, anche Samsung utilizza quel palcoscenico per illustrare le novità in serbo lato software, futuri aggiornamenti compresi.

Ricordiamo che alla SDC 2023 venne annunciata la One UI 6.0, pertanto ci aspettiamo che accada lo stesso per l’edizione futura, seguendo il percorso di rilascio assieme ad Android 15. Abbiamo già un assaggio di alcune di quelle che saranno le sue novità, ma quest’anno potremmo dover attendere più del previsto per il suo roll-out.

