Pro14 è il tablet 4G economico con Android 13 e super autonomia: oggi a soli 70€

Se siete alla ricerca di un tablet economico con cui poter giocare e vedere contenuti multimediali, la promozione di oggi di Cafago farà sicuramente al caso vostro. Il celebre store cinese, infatti, ha lanciato oggi un’offerta lampo su Pro14, un dispositivo dotato di Android 13, doppia fotocamera e un’autonomia impressionante, ad un prezzo davvero molto basso.

Pro14 è un tablet dotato di display IPS da 10.1″ con risoluzione HD (1280 x 800 pixel), alimentato da un precessore MediaTek MT6753 con CPU octa-core che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo è dotato di connessione cellulare 4G LTE (Dual Sim), Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2 per la connessione degli accessori.

Il punto forte di questo tablet è sicuramente l’autonomia, grazie ad una batteria da ben 8000 mAh che si ricarica tramite USB-C ed è in grado di fornire ore ed ore di operatività. Il dispositivo, inoltre, è dotato anche di fotocamera frontale da 2MP per selfie e videochiamate, e una fotocamera posteriore da 8 MP con flash LED. Tra le funzionalità aggiuntive, invece, troviamo anche il supporto NFC e GPS, mentre gli utenti potranno collegare le cuffie tramite jack da 3.5 millimetri.

Pro14 è disponibile oggi al prezzo di 70.67€ (invece di 189.99€) grazie all’offerta lampo di Cafago che lo conta del 63%. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online, ed è totalmente gratuita.

