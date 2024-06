Apple Intelligence: in arrivo una lista d’attesa per la versione beta

Con le prime beta di iOS 18 e macOS Sequoia già nelle mani degli sviluppatori, iniziano ad emergere nuovi dettagli sull’accesso all’AI di Apple Intelligence, che inizialmente potrebbe essere regolata da una lista d’attesa a cui gli utenti si dovranno iscrivere. Il nome in codice di questo nuovo progetto con intelligenza artificiale è “Graymatter” e nelle attuali versioni beta sono stati scoperti diversi riferimenti a questa tecnologia.

Apple Intelligence a piena velocità sono negli Stati Uniti: possibili rallentamenti nel resto del mondo

Crediti: Apple

Gli esperti di MacRumors hanno scoperto all’interno del codice sorgente di iOS 18 Beta 1 alcune stringhe che fanno riferimento proprio a Graymatter, ovvero la beta di Apple Intelligence. In particolar modo, sembra proprio che per avere accesso all’anteprima limitata di questa AI, gli utenti dovranno iscriversi ad una lista d’attesa con la possibilità di incorrere in rallentamenti nel caso in cui ci si trovi al di fuori degli Stati Uniti.

“Mentre Graymatter è in anteprima limitata, potresti riscontrare risposte insolitamente lente quando non ti trovi in ​​una regione supportata” si legge in una delle stringhe con riferimento ad Apple Intelligence. Inizialmente, quindi, l’intelligenza artificiale di Apple andrà alla massima velocità soltanto negli Stati Uniti, mentre nel resto del mondo potrebbero esserci dei rallentamenti sui pochi modelli di iPhone supportati.

