WhatsApp vuole proteggere la privacy e blocca gli screenshot: in beta su Android e iOS

Aggiornamento 12/06: il blocco degli screenshot dell’immagine del profilo di WhatsApp arriva in beta anche su iOS, proteggendo maggiormente la privacy degli utenti. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Ben 5 anni fa, WhatsApp ha rimosso la possibilità di salvare le foto profilo degli utenti, ma questo non ha impedito agli utenti di effettuare liberamente screenshot per poterlo in seguito condividerlo. Adesso, però, l’app di messaggistica istantanea più famosa d’Europa sembra aver deciso di porre rimedio anche a quest’ultima scappatoia mettendo al sicuro le immagini del profilo.

Il blocco degli screenshot per la foto profilo di WhatsApp arriva in beta

Crediti: WaBetaInfo

Con l’ultima beta 2.24.4.25 di WhatsApp per Android, Meta ha iniziato il testing di una nuova misura di protezione della privacy che impedirà agli utenti di effettuare screenshot delle foto profilo dei contatti. Come potete osservare nell’immagine in alto, provando ad effettuare una istantanea della foto in sistema restituirà un errore “Non è possibile effettuare lo screenshot a causa delle restrizioni dell’app“.

Al momento il blocco degli screenshot sembrerebbe essere stato implementato soltanto in questa particolare sezione, ma non è escluso che il team di sviluppo possa decidere di offrire questa funzionalità anche in altre occasioni, come per esempio nelle chat con il lucchetto.

Al momento questa nuova funzionalità sembra essere già in fase di rollout in versione stabile anche su Android, ma non ancora sulle altre versioni di WhatsApp. Al momento non sappiamo ancora quando il blocco degli screenshot per l’immagine di profilo arriverà anche su iOS ed eventualmente sul web (dove appare molto più difficile implementare un blocco del genere).

Aggiornamento 12/06: il blocco arriva in beta su iOS

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 24.12.10.74 di WhatsApp per iOS, il nuovo blocco degli screenshot alla foto del profilo arriva anche sulla piattaforma mobile di Apple. Grazie a questa nuova funzione, gli utenti non potranno più effettuare delle catture non autorizzate della foto profilo degli altri utenti. Questo nuovo tentativo di proteggere la privacy degli iscritti a WhatsApp è arrivato già su Android e molto presto sarà disponibile per tutti anche su iPhone.

Al momento, però, non è ancora nota una possibile data di lancio per tutti anche nella versione stabile.

