OPPO Reno 14 Pro nella prima immagine: il design strizza l’occhio… a Xiaomi?

La serie Reno 13 è arrivata di recente in Italia ma nel frattempo non mancano indiscrezioni sui prossimi modelli in arrivo. Dopo una breve panoramica tecnica, stavolta spunta un’immagine render che mostrerebbe il possibile design di OPPO Reno 14 Pro. Il look è inedito per il brand cinese eppure non possiamo fare a meno di notare un tocco di Xiaomi.

OPPO Reno 14 Pro: avrà un design inedito per il brand, ma che abbiamo già visto da qualche parte

La prima immagine di OPPO Reno 14 Pro mostra un design molto diverso rispetto a quello degli attuali Reno 13, 13 Pro e 13 F. Il modulo fotografico è stato ridisegnato ed ora si presenta come uno spazio squadrato con angoli molto arrotondati, contenente tre sensori ed il flash LED. Lo stile ricorda moltissimo quello di OnePlus 13T: nel momento in cui scriviamo il design di quest’ultimo è ancora alla stregua di un rumor, quindi non è dato di sapere se sarà quello definitivo.

Tuttavia questa non è l’unica somiglianza dato che questo stesso stile è stato utilizzato da Xiaomi 11 e 11 Lite. Insomma, nella foga di cercare qualcosa di nuovo la casa cinese ha pensato di scavare nel passato (e comunque il risultato non sembra niente male).

Tornando alle caratteristiche di OPPO Reno 14 Pro dovremmo avere una struttura in metallo e un retro in vetro, mentre lo schermo sarebbe un’unità OLED piatta, con refresh rate a 120 Hz. La tripla fotocamera offrirebbe un sensore da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3,5X. Tra le novità dovremmo avere anche il nuovo pulsante fisico, chiamato (così si dice) Magic Cube: si tratterà di una soluzione personalizzabile come il Tasto Azione di Apple. Ovviamente non mancherebbe l’impermeabilità IP68/IP69.

Per l’uscita, le nuove indiscrezioni sono in linea con i leak precedenti: si parla della prima metà dell’anno, precisamente a maggio in Cina e a giugno/luglio in versione Global (in India).

