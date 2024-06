Da MediaWorld torna il NO IVA: sconto del 18.04% su tantissimi prodotti tech

Una delle promozioni più famose di MediaWorld è nuovamente disponibile sullo store online della celebre catena di negozi di elettronica ed elettrodomestici, ma questa volta per poter approfittare delle offerte sarà necessaria la tessera MW Club (completamente gratuita). Il NO IVA di MediaWorld, infatti, torna anche questo mese di giugno con tantissimi sconti sui migliori prodotti tech in circolazione.

MediaWorld scorpora di nuovo l’IVA, ma solo per chi ha la tessera MW Club!

Crediti: Mediaworld

A partire da oggi, gli utenti dotati di tessera MW Club possono approfittare di uno sconto del 18.04% (scorporo del 22% dell’IVA) grazie al ritorno della promozione NO IVA di MediaWorld. Le categorie di prodotti in sconto sono davvero tantissime: abbiamo, per esempio, tantissimi smartphone, diversi notebook ed una selezioni delle migliori marche di grandi e piccoli elettrodomestici.

La promozione sarà attiva fino al 9 giugno e i prodotti in sconto verranno indicati dall’etichetta “NO IVA CON MW CLUB“, direttamente sulla pagina che trovate nel box qui sotto. Approfittatene subito e non lasciatevi sfuggire questa grande occasione di risparmio!

