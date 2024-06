Honor Magic V Flip, nuovo teaser: il display esterno sarà più utile

In smartphone pieghevoli come il prossimo Honor Magic V Flip, una delle funzionalità fondamentale è quella del display esterno, cardine della loro natura foldable. In un mondo dove i telefoni compatti sono pressoché inesistenti, la categoria dei flip phone è stata creata per avere il meglio di entrambi i mondi. Potendo piegarsi e aprirsi, all’occorrenza può essere facilmente tascabile ma senza sacrificare la presenza di un display da smartphone canonico. E nell’ultimo video teaser pubblicato da Honor vediamo che il display posto esternamente darà modo all’utente di utilizzarlo in maniera non limitata.

Honor Magic V Flip si avvicina: ecco come funzionarà il suo display esterno

Così come avviene con il RAZR 40 Ultra di Motorola, anche Honor Magic V Flip avrà un pannello esterno che incorporerà la fotocamera in modo da adoperare una diagonale molto ampia. Honor lo definisce “il più grande del settore“: non ne conosciamo ancora la diagonale, ma dovrebbe attestarsi attorno ai 4″, forse maggiore dei 3,63″ di RAZR 50 e 3,9″ di Samsung Galaxy Z Flip 6.

Occupando quasi per intero la scocca posteriore, Honor Magic V Flip avrà un software creato ad hoc, dove il concetto di multitasking verrà ampliato anche al display esteriore. Grazie alle sue dimensioni, potrà agire con una sorta di split-screen dove circa il 65% dello schermo sarà occupato dall’app principale e il restante 35% da una barra laterale contenente orario e notifiche.

Come al solito, la sua efficacia dipenderà molto dal supporto software, non soltanto quello offerte dalle app di sistema della MagicUI di Honor ma anche e soprattutto dalle app di terze parti; essendo un’azienda cinese, c’è sempre il rischio che le app supportate da questa visualizzazione siano perlopiù app cinesi. Conosciamo la data di presentazione di Honor Magic V Flip, giorno in cui scopriremo se sarà così o meno.

